DAÜ Mimarlık bölümü ve DAÜ Kent-AG Uluslararası Kentsel Dizayn konferansı düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ortak etkinliği olarak gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kentsel Dizayn Konferansı ve Genç Araştırmacılar Forumu 2020, 9-10-11 Aralık 2020 tarihlerinde, çevrimiçi olarak yapılacak. Konferansın açılış konuşmasını, 9 Aralık 2020 Çarşamba günü, saat 08:45’te, konferansın onur konuşmacısı, DAÜ KENT-AG Kurucu Direktörü, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Profesörü Derya Oktay gerçekleştirecek.

Üç oturumun ve bir mezunlar panelinin yer alacağı ilk günde kamusal alan tartışılacak. Mezunlar panelinin moderatörlüğünü DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun gerçekleştirecek. Panelistler ise SIMBIM Kurucu Ortağı Dr. Mohsen Far, Shahrood University of Technology’den Yrd. Doç. Dr. Abolfazl Dehghanmongabadi ve Louisana State University’den Dr. Sanaz Saeidi olacak. Birinci günün kapanışı, saat 19:00’da konferansın ana konuşmacılarından Harvard Graduate School of Design, Kentsel Planlama ve Dizayn Bölüm Başkanı Prof. Alex Krieger’in sunumu ile yapılacak.

Pek Çok Ülkeden Uzman Katılımcılar Yer Alacak

Konferansın ikinci günü, 10 Aralık 2020 Perşembe günü, saat 09:00’da yapılacak olan Kentsel Değişim / Yeniden Geliştirme / Canlandırma oturumu ile başlayacak. Ardından saat 11:15’te konferansın ana konuşmacılarından University of Strathclyde, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ombretta Romice bir sunum gerçekleştirecek. İkinci gün, Sürdürülebilirlik / Ekoloji başlıklı iki oturumla devam edecek. İkinci günün kapanış sunumunu ise, saat 17:30’da, konferansın ana konuşmacılarından University of Texas, Biyofilik Tasarım ve İnsan Ölçekli Kentçilik Danışmanı Prof. Nikos Salingaros gerçekleştirecek.

Konferansın üçüncü günü, üç oturumdan oluşan Miras / Kültür başlıklı birinci oturum ile başlayacak. Ardından saat 11:15’te konferansın ana konuşmacılarından The Royal Danish Academy of Fine Arts, Mimarlık, Dizayn ve Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Deane Alan Simpson bir sunum yapacak. Prof. Simpson’un sunumunun ardından Miras / Kültür başlıklı oturumun ikinci ve üçüncü bölümleri gerçekleştirilecek.

Konferansın kapanış paneli, saat 17:30’da, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde yapılacak. Panelistler ise, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, ODTÜ’den Doç. Dr. Olgu Çalışkan, University of Auckland’dan Dr. Kai Gu ve Polytechnic University of Tirana’dan Dr. Gjergi Islami olacak. Ardından saat 19:00’da Sosyal Ağ Oluşturma Saati ile konferans programı sona erecek. Konferansın öğle aralarında katılımcılar için çevrimiçi olarak birinci gün Gazimağusa, ikinci gün Lefkoşa ve üçüncü gün Girne şehir turları yapılacak