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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar mezunları için yemin töreni düzenliyor

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar mezunları için yemin töreni düzenliyor
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Bahar mezunları için yemin töreni düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi nedeniyle, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mesleki Yemin Töreni’ni, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için çevrimiçi olarak düzenliyor. 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 13:00’te, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan yemin töreninde, yaklaşık 360 yeni sağlık profesyoneli yemin edecek.

 

İlke ve Etik Değerlere Bağlılıkları Üzerine Yemin Edecekler

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler, bölüm başkanları eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini çevrimiçi düzenlenecek olan tören ile okuyacaklar. DAÜ Sağlık Bilimleri ve Sağlık Yüksekokulu mezunları, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesleklerine başlamadan önce yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını bu yemin ile ifade edecekler.

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