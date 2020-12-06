DAÜ Turizm Fakültesi’nden “7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü” Kutlaması

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü münasebeti ile havacılığa gönül vermiş kişilerin gününü kutlarken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü münasebeti ile havacılığa gönül vermiş kişilerin gününü kutlarken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kılıç, sivil havacılık sektörünün dünyayı çok daha küçük bir yer haline getirdiğini, ekonomik ve sosyal açılardan hayatımız üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtirken, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı ile bu sektörün kabin görevlisi ihtiyacını kaliteli ve mesleğinin gerekliliklerini bilen mezunlar yetiştirerek karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

“Tüm Dünyaya Umut Vadetmektedir”

Prof. Dr. Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Birleşmiş Milletler bünyesinde uzman bir kuruluş olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), sivil havacılığın dünya üzerindeki etkisini vurgulamak amacı ile 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir. ICAO; havacılık emniyeti, güvenliği ve etkinliği için kural ve standartlar düzenlemekte, üye ülkeler arasında havacılığın tüm alanlarında iş birliğinin sağlanması için çalışmaktadır.

Uluslararası Sivil Havacılık Günü, yenilikler yapmaya ve kültürleri bir araya getirmeye devam ederken, insanların yapabileceği olağanüstü şeylerin tadını çıkarmak ve geleceğe bakmak için tüm dünyaya umut vadetmektedir