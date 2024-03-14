DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Anlamlı Jest: Şampiyon Melekler Anısına Unutulmaz Bir Konser

Şampiyon Melekler İçin Unutulmaz Bir Gece: DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Anlamlı Konser

DAÜ VE KIBRIS POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE “GENÇLERDEN MELODİLERE” İSİMLİ ANI KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliğinde 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’ndan Doruk Akın ve Alp Akın anısına “Gençlerden Melodilere” isimli konser gerçekleştirilecek. 16 Mart 2024 Cumartesi günü, saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Söz konusu konserde Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ve Genç Yetenekler Production Orkestrası sahne alacak. Konserde DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı koroyu, Şef Ersin Kaşif ise orkestrayı yönetecek. Konserde piyanoda Uliana Öztemur yer alırken solist olarak Simay Vechi ve Havva Özdemirağ sahne alacak.

Konser süresince Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Cemre Nur Güveloğlu, İlayda Avaracı, Mercan Tekeli ve Mustafa Kayhan sahnede canlı resim performansı gerçekleştirecek. Etkinlik sonunda ortaya çıkan resimler Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.