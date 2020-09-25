DAÜ: "Yüz yüze eğitim yapılamaz"

Gazimağusa esnafı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2020-2021 Ders Yılı Güz Dönemi derslerinin çevrimiçi olarak yapılması kararına karşı çıkarak üniversite rektörlüğü önünde eylem yaparken DAÜ’den yapılan iki ayrı açıklamada kararın doğruluğu savunuldu.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “DAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar, KKTC Bakanlar Kurulu, YÖK ve YÖDAK kararlarıyla uyumludur” denilerek “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda YÖK’ün 4 Eylül tarihinde almış olduğu karar kapsamında, Üniversitemiz, 2020-2021 Güz Dönemi’nde örgün eğitimde derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiği” belirtildi.

“BÜTÜNLÜKLÜ BİR KARAR”

DAÜ Rektörlük açıklamasında, öğrencilerin KKTC’ye getirilmesi ile ilgili zorluklara da değinilerek, “İstanbul – Ercan arasında yapılan uçuşların çok sınırlı sayıda olması ve bilet fiyatlarındaki artış da öğrencilerin Ada’ya gelmesinde büyük bir zorluk yaratmaktadır. Üniversitemiz eğitim politikasını belirlerken öğrenciler arasında ayrım yapmadan eşit eğitim verebilme adına bütünlüklü bir karar alma görüşündedir. Öğrencilerimize giriş türüne göre farklı yöntemlerle eğitim verilmesi sıkıntılar yaratabilecektir” denildi.

Rektörülük açıklamasında, “Son dönemde pandemide yaşanan küresel vaka artışı belirgin bir noktada” olduğu ve “Yüksek öğrenim alanında dijital olanaklardan yararlanmak bir zorunluluk halini aldığı” da vurgulandı.

Gazimağusa’da halen 7000’i aşkın öğrencinin bulunduğu, 9000 kadar öğrencinin ise yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, “Alınan kararda, bir yandan öğrencilerin, akademik ve yönetsel personelin sağlığı ön planda tutulurken, diğer yandan da uluslararası alandan gelen öğrencilerin adaya girişlerinde yaşadıkları zorlukların göz önünde bulundurulduğu” vurgulandı.

“DAÜ SENATO KARARI DOĞRUDUR”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi tarafından yapılan ikinci bir açıklamada ise “sağlık olmadan ekonomik gelişme söz konusu olamaz. Pandemi döneminde sağlık odaklı kararlar üretmek her zaman öncelikli olmalıdır” denildi.

Yerel vaka sayılarına dikkat çekilen açıklamada, bu vakaların “virüsün toplum içerisinde sirküle olduğunun göstergesi” olduğu belirtildi ve Bu sirkülasyona bir de öğrencilerin eklenmesi sağlık sistemi üzerindeki yükü artıracak ve olası sonraki yoğun bulaşların artışını tetikleyecektir. Bu rakamların sadece saptanabilen vakaları gösterdiği unutulmamalı ve aslında aramızda dolaşan asemptomatik vaka sayısının teorik olarak çok daha fazla olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir” denildi.

DAÜ`ye gelmesi söz konusu olan öğrenci sayısının 9000 olduğu ancak üniversitenin sağlayabileceği karantina kapasitesinin 200 olduğu bilgisinin verildiği açıklamada “öğrencilerin gelmesi durumunda temas izleminin ne derece yapılabileceği ve sonbaharda artması öngörülen diğer solunum yolu infeksiyonları ile sağlık sisteminin bu yüke ne derece hazırlıklı olduğu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

İlgili bilim insanlarından oluşturulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Covid-19 Farkındalık Komitesi, açıklamasında, “Gerek DAÜ özelinde gerekse ülkemizdeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören pek çok yabancı öğrencinin böyle bir durumda ülkeye davet edilmesi toplum sağlığı ve öğrencilerin sağlığı açısından sakıncalı olacaktır” vurgusu yapıldı ve “DAÜ Senatosu`nun almış olduğu kararın örnek bir karar olması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

DAÜ Covid-19 Farkındalık Komitesi,Prof. Dr. Nahide GÖKÇORA (Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı); Prof. Dr. Sibel SAKARYA (Koç Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı); Yrd. Doç. Dr. Mehmet İLKTAÇ (DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı); Yrd. Doç. Dr. Mümtaz GÜRAN (DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı); Yrd. Doç. Dr. Levent EKER (DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Uzmanı) ve Yrd. Doç. Dr. Tevhide ZİVER’den (DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı) oluşuyor.