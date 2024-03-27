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DAÜ'de Deprem Farkındalığı Eğitimi: Öğrencilere Acil Durum Hazırlığı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Merkezi ve Arama Kurtarma Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Deprem Farkındalığı Eğitimi, öğrencilere afet bilinci ve acil durum hazırlığı konularında önemli bilgiler sunuyor
DAÜ'de Deprem Farkındalığı Eğitimi: Öğrencilere Acil Durum Hazırlığı

DAÜ TOPLUMSAL DUYARLILIK MERKEZİ İLE ARAMA VE KURTARMA KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİNDE UYGULAMALI DEPREM FARKINDALIĞI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) iş birliğinde deprem haftası nedeniyle Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde Uygulamalı Deprem Farkındalığı Eğitimi gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu söz konusu etkinliğe turizm, sivil havacılık, mutfak sanatları öğrencilerinin yanı sıra birçok farklı fakülteden öğrenciler de katıldı.

 

Etkinliğin açılışında konuşan Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek verimli bir etkinlik geçmesini temenni etti.

 

Etkinlikte ilk olarak DAÜ-KUT Eğitmeni Muhammed Kağan Gür’ün bilgilendirici sunumu yer aldı. Ekibiyle eğitim veren Gür gerek görsellerle gerekse yaptırdığı uygulamalarla öğrencilerde afet bilincinin oluşturulmasına katkıda bulundu. Sunumda deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde duran Gür, deprem çantasının içerisinde neler olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çök-kapan-tutun yaklaşımının önemini vurgulayan Gür, deprem anında masa altı, kiriş, asansör, merdiven ve balkon gibi yerlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, masa yanı gibi yerlere çöküp kapanıp tutunulmasının yaşam üçgenlerinin kurtarıcılığından faydalanılabilmesinde önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca Gür, deprem anında ve sonrasında sakin kalınmasının deprem gibi felaketlerde çok önemli olduğunu belirterek, kişileri birçok tehlikeden koruyabileceğini bildirdi.

 

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler DAÜ-KUT tarafından tahliye edilerek Turizm Fakültesi acil durum toplanma alanına geçildi. Etkinlik sonunda Gür ve ekibine Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr İlkay Yorgancı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi

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