  • BIST 7451.11
  • Altın 1964.579
  • Dolar 29.5586
  • Euro 32.7353
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

DAÜ'de Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi

» »
DAÜ'de Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi, Milli Mücadele ve Şampiyon Melekler Anısına Düzenlendi
DAÜ'de Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi

DAÜ’DE GELENEKSEL AÇIK MİKROFON ŞİİR DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi etkinliği, “Milli Mücadele Şehitlerimizi ve Şampiyon Meleklerimizi Anıyoruz” sloganıyla, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu'nda Kıbrıslı şairlerin, öğrencilerin ve şiir severlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Etkinlik, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında bu ülke için canını veren yüzlerce şehidimiz ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

 

Etkinliğe katılan Kıbrıslı şairlerden Dr. Arif Albayrak ve Bedia Balses ile DAÜ Personeli Elif Subaşı şiirlerini katılımcılarla paylaştı. Sonrasında DAÜ Tiyatro Topluluğu üyeleri tarafından teatral şiir dinletileri gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda açık mikrofon bölümüne geçildi ve dileyen katılımcılara şiirlerini okuma fırsatı verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RDÜ Rektörü, DAÜ Rektörüne Nezaket Ziyaretinde Bulundu27 Aralık 2023 Çarşamba 15:08
  • DAÜ ve Ankara Üniversitesi Rektörleri Arasında İş Birliği Görüşmesi Gerçekleştirildi26 Aralık 2023 Salı 17:03
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerine Malzeme ve Üretim Teknikleriyle Dolu Teknik Gezi26 Aralık 2023 Salı 17:01
  • Güney Florida Dekanı DAÜ'de Turizm Dersinde Konuştu26 Aralık 2023 Salı 11:41
  • DAÜ’nün Ödüllü CMC Belgesel Haberi, Lefke’de İlk Kez İzleyiciyle Buluştu25 Aralık 2023 Pazartesi 16:35
  • Prof. Hasan Kılıç:“Üniversite sıkıntıda, önümüzde dikenli yol var ama bu yolları aşacağız"24 Aralık 2023 Pazar 15:01
  • DAÜ sigara bırakma ünitesi hizmetlerine başladı24 Aralık 2023 Pazar 10:09
  • DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Ankara'da Dijital Ticaret Çalıştayında Sunum Yapacak23 Aralık 2023 Cumartesi 10:15
  • DAÜ’de örgütlü sendikalar Meclis önünde eylem yaptı20 Aralık 2023 Çarşamba 15:15
  • DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Zirvesine Yükseldi!19 Aralık 2023 Salı 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti