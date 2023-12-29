DAÜ'de Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi

DAÜ’DE GELENEKSEL AÇIK MİKROFON ŞİİR DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Açık Mikrofon Şiir Dinletisi etkinliği, “Milli Mücadele Şehitlerimizi ve Şampiyon Meleklerimizi Anıyoruz” sloganıyla, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu'nda Kıbrıslı şairlerin, öğrencilerin ve şiir severlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında bu ülke için canını veren yüzlerce şehidimiz ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Etkinliğe katılan Kıbrıslı şairlerden Dr. Arif Albayrak ve Bedia Balses ile DAÜ Personeli Elif Subaşı şiirlerini katılımcılarla paylaştı. Sonrasında DAÜ Tiyatro Topluluğu üyeleri tarafından teatral şiir dinletileri gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda açık mikrofon bölümüne geçildi ve dileyen katılımcılara şiirlerini okuma fırsatı verildi.