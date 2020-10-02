DAÜ'de İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü altında açılan “İç

Mimarlık” Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu

(YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon

ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay aldı. İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek

Lisans Programı, 12 Ekim 2020 itibarıyla, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

bünyesinde eğitim ve öğretim hayatına başlayacak. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk kez

öğrenci alacak olan program, mezunlarının akademik gelişimlerini bir üst düzeye taşımayı

hedefliyor.

Kimler Başvurabiliyor?

İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılmasıyla ilgili yapılan açıklamada,

“Programın açılma nedenleri ve buna bağlı olan stratejik hedefler çok boyutludur. Bu hedeflerin

en önemlisi, alanla ilgili araştırmaları ana dilde yüksek lisans öğrencilerine aktarmak ve

akademik çalışmalar yaparak, kaynakları artırmaktır. Programın temel hedefleri; yüksek lisans

öğrencilerinin disiplinlerarası bir çerçevede iç mimarlık ve ilgili alanlarda kuramsal çalışma

yapmalarına olanak sağlamak yanında, onları kuram ve pratiği birbirine bağlayabilecek; iç

mimarlık sorunlarını tanımlayacak; irdeleyecek ve alternatif çözümler üretecek bir düzeye

getirmektir. İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı, iç mimarlık ve tasarım ile ilişkili

disiplinlerden gelen, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere açık olacaktır. Bahsedilen

programlar dışındaki tasarımla ilgili veya ilgi kurulabilecek bölümlerden mezun olan adaylar,

bilimsel hazırlık dersleri alması koşulu ile programa kabul edileceklerdir” denildi.

Mezunlar Hangi Alanlarda Çalışabilecek?

İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı, mezunlarına, ‘İç Mimarlık’ alanında çok

çeşitli kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir. Bunlar arasında iç mimarlık alanında çok çeşitli

konularda özgün birikim ve yeni bakış açıları ile uzmanlık elde edilmesini öngören akademik

araştırma bulunmaktadır. İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, doktora

programlarına kaydolma imkanı sayesinde akademik kariyer imkanına da sahip olacaklardır.

Mezunların belirli konularda uzmanlaşması piyasa ortamında da çeşitli kapılar açacak ve diğer

meslektaşlarından öne çıkaracaktır. Söz konusu uzmanlıkları sayesinde proje ekiplerinde önemli

konumlar elde edebilecekleri gibi, özel sektörün birçok branşında da yaratıcı iş imkanları

yakalayabileceklerdir.

Ne Gibi Avantajlar Sağlayacak?

Programdan mezun olacak olanların ne gibi avantajlara sahip olacağına ilişkin ise, “İç mimarlık

eğitimi ile saygın ve deneyimli bir konuma sahip DAÜ İç Mimarlık Bölümü; mezunlarına

kazandıracağı akademik birikim, eleştirel bakış açısı, alan ile bağlantılı birçok konuda

uzmanlaşma imkanı, kuram ve pratik arasında kuracağı bilimsel bağ ve çağdaş vizyon ile DAÜ

İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu olmak, iş ve akademik çevrelerde bir

avantaj olarak karşılanacaktır. Bunun yanında, İç Mimarlık Türkçe Tezli Yüksek Lisans

Programı mezunlarının bireysel gelişimlerine yapacağı özgün katkılarla geleceklerini planlarken

yeni ufuklar açmalarına katkıda bulunacaktır” denildi.

Adayların DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün minimum başvuru

koşullarını sağlamaları gerekiyor. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler için

https://grad.emu.edu.tr sayfası ziyaret edilebiliyor ve aynı sayfadan başvuru yapılabiliyor.