DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 ocak’ta

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) lisansüstü mezuniyet töreni 28 Ocak’ta; lisans ve ön lisans mezuniyet töreni ise 29 Ocak’ta yapılıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 900’ü aşkın ön lisans ve lisans, 300’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarına kavuşacak.

LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET TÖRENİ 28 OCAK’TA YAPILIYOR

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 28 Ocak Salı saat 15.00’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Aeterna Piano Trio grubunun da sahne alacağı törende ayrıca Ayşe Karaoğlan (keman), Pınar Duruk Bayraktar (çello) ve Yuliya Starastsenkara Yılmaz (piyano) konser verecek.

ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI 29 OCAK’TA ALACAK

900’ü aşkın ön lisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ise 29 Ocak Çarşamba saat 14.00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek.

Ön lisans ve lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından keplerin havaya atılması ve Fikri Karayel’in sahne almasıyla tören sona erecek.