DAÜ'de Tarihi 8 Mart Panel

DAÜ’DE KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN KATILIMIYLA 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ÖZEL PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan kadın milletvekillerinin katılımıyla panel gerçekleştirildi. Söz konusu panel, 15 Mart 2024 Cuma günü, saat 09:30'da İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA-5 Salonu'nda düzenlendi.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; KKTC Cumhuriyet Meclisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Dr. Dt. Filiz Besim ile bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars konuşmacı olarak yer aldı.

Düzenlenen panel ile toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların siyasetteki temsili ve kadın milletvekillerinin KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki rolü gibi önemli konular ele alınarak deneyimler paylaşıldı. Söz konusu panele DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersun İşçioğlu, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkut, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panele katılan herkese hoş geldiniz diyerek fedakarlıkları, emekleri, mücadeleleri ve sevgileriyle insanlığın ilk öğretmeni olan değerli kadınların bu gününü içtenlikle kutladığını belirtti. Eğitimden, iş ve sosyal yaşama her alanda kadınların söz sahibi olmasının büyük önem taşıdığına değinen Doç. Dr. Erkut, her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı kadınlara aktif destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda kadın haklarına duyarlı öğrenciler yetiştirmek ve bu hususta farkındalık oluşturmak adına söz konusu panelin düzenlendiğini belirten Doç. Dr. Erkut, kız ve erkek tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu bir gelecekte yaşamaları adına bugüne kadar yürütülen tüm çabaları selamladığını belirterek panelin verimli geçmesini temenni etti.

Ardından konuşan İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Besim, 8 Mart gününün kadınların verdiği mücadeleyi desteklemek adına önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek kadının ekonomide, liderlikte, yöneticilikte daha aktif olduğu ekonomilerde kişi başı gelir ve refahın daha yüksek olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'nde kadınların iş gücüne katılım oranının %67, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %57 olduğunu belirten Prof. Dr. Besim, bu oranın Türkiye’de %35, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise %38.3 gibi düşük bir rakam olduğunu aktardı. İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bakıldığında ise çalışan kadın oranının %41 olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Besim, kadınların daha fazla ekonomiye dahil olduğu ve daha fazla liderlik ile karar verme merkezlerinde olmalarının önemine değinerek kadınların bu konularda desteklenmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Besim, kadınların eşitlik ve adalet için verdikleri mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında bugün kendi alanlarında çok başarılı olmuş ve bunu siyaset ile taçlandırmış kadın vekillerin tecrübelerini dinlemek adına bir araya gelindiğini belirterek, 8 Mart tarihinin farkındalık yaratmak adına önemli olduğunun altını çizdi. DAÜ’ye bakıldığında %53.8 oranında kadın çalışanın olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, bugün DAÜ’nün geldiği başarılarda kadının rolünün büyük olduğunu vurguladı. Düzenlenen etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, başarılı bir panel olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından sırasıyla Dr. Dt. Filiz Besim, Yasemin Öztürk, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ayşegül Baybars tecrübe ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünden sonra Prof. Dr. Kılıç tarafından panelistlere katkılarından dolayı DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi