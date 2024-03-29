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DAÜ'nün Düzenlediği "Kadın-lık Halleri"

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen "Kadın-lık Halleri" sergisinin katalog tanıtımı ve eleştirisi, 30 Mart 2024 Cumartesi günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılacak.
DAÜ'nün Düzenlediği "Kadın-lık Halleri"

DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE AÇILAN “KADIN-LIK HALLERİ” KONULU SERGİNİN KATALOG TANITIMI VE ELEŞTİRİSİ GERÇEKLEŞECEK

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi gerçekleştirilecek. 30 Mart 2024 Cumartesi günü, saat 12:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte CTP Milletvekili Doğuş Derya, sanat tarihi uzmanı Derya Ulubatlı ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya serginin katalog tanıtımını ve eleştirisini yapacak.

 

Sergi küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği sergide toplumsal cinsiyet bağlamında verilen mücadelenin yeniden değerlendirilmesi ve sanatçıların bu bağlamda yarattığı eserlerde bu mücadelenin izlerini ve anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınmıştır. Söz konusu sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alıyor.

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