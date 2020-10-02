  • BIST 1.145
  • Altın 475,213
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

DAÜ'ye yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %27 artış

» »
DAÜ rektörlüğü yaptığı açıklamada DAÜ'yü tercih eden öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekti.
DAÜ'ye yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %27 artış

DAÜ rektörlüğü yaptığı açıklamada DAÜ'yü tercih eden öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekti:

Bilindiği üzere 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Üniversitemize 102 lisans, 33 önlisans olmak üzere toplamda 135 öğrenci yerleşmiştir. Bu rakamlar geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında, bu yıl ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %35’lik bir artış olmuştur.

Bu sonuçların ardından 2020 yılı YKS sınavı ve ek yerleştirme sonuçlarına göre toplamda 2219 olan YKS kontenjanımıza 1770 öğrenci yerleşmiştir. Bu rakam geçen yılın toplam rakamı ile karşılaştırıldığında bu yıl %27’lik bir artış sağlandığı görülmektedir.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’dan Daü’ye Ziyaret29 Eylül 2020 Salı 15:38
  • Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odalar Birliği Daü’yü Ziyaret Etti.29 Eylül 2020 Salı 10:48
  • Koruma Ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı Daü’de açıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 14:37
  • UFÜ rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan’dan DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret28 Eylül 2020 Pazartesi 14:23
  • Daü Bilgisayar Mühendisliği İle Fransa Estıa Enstitüsü arasında ortak Yüksek Lisans Programı25 Eylül 2020 Cuma 16:00
  • DAÜ: "Yüz yüze eğitim yapılamaz"25 Eylül 2020 Cuma 13:19
  • DAÜ Covıd-19 Farkındalık Komitesi’nden Çevrim İçi Eğitim Kararı İle İlgili Açıklama25 Eylül 2020 Cuma 09:48
  • DAÜ İletişim Fakültesı̇ Dekanı Çavuşoğlu, Gazı̇mağusa Beledı̇ye Başkanı Arter’i zı̇yaret ettı̇23 Eylül 2020 Çarşamba 19:34
  • DAÜ-SEN Basın Açıklaması22 Eylül 2020 Salı 09:06
  • Kent Arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programı DAÜ’de açıldı21 Eylül 2020 Pazartesi 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti