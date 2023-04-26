Dede oldu… Bruce Willis’in torunu dünyaya geldi

Geçtiğimiz yıl sağlık problemleri yaşayan ve önce afazi sonra da demans teşhisi konan ünlü aktör Bruce Willis (68) ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Demi Moore’un (60) kızları Rumer Willis, salı günü Los Angeles’taki evinde ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini paylaştı.

Rumer Willis 18 Nisan’da doğan bebeğinin fotoğrafını Instagram’dan paylaştı…

Partneri müzisyen Derek Richard Thomas ile Instagram’da ortak paylaşım yapan ünlü aktris, Louetta Isley Thomas Willis adını verdiği kız bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Rumer Willis, hamile olduğunu da yine Instagram’dan paylaşmıştı…

Fotoğrafa Rumer Willis’in ailesinden, yakınlarından ve hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum gelirken yeni doğan bebeğin siyah saçlı olduğu görüldü.

Bebek için Melanie Griffith, Alyssa Milano, Hilary Duff ve Behati Prinsloo gibi birçok ünlü isim de tebriklerini ve mutluluklarını dile getirdi.