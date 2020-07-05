Değişim öğrencileri DAÜ’den ülkelerine güzel anılar ile dönüyorlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), anlaşmalı olduğu birçok uluslararası üniversitenin öğrencisine her yıl ev sahipliği yapıyor. DAÜ’ye değişim programı kapsamında gelen öğrenciler, hem hatırlayacakları güzel anılarla, hem de aldıkları kaliteli eğitim ile birlikte ülkelerine dönüyor.Öğrenci değişim programı kapsamında, Kazakistan’ın Almaty bölgesinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi'nden DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı’nda eğitim almak üzere ülkemize gelen Akbota Muratkyzy ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’nde eğitim almak üzere ülkemize gelen Aygerim Niyetova, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ’de yaşadıkları tecrübeleri aktardılar.Ayrca öğrenciler üniversiteden ayrılmadan önce DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür ziyaretinde bulundular.

Pandemi Sürecinde Aldıkları Destek İçin DAÜ’ye Teşekkür Ettiler

Değişim programı kapsamında,2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Programı’ndaöğrenim gören Akbota Muratkyzy, COVID-19 salgını nedeniyle karşılaşılan zorluklara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve DAÜ’de olumlu tecrübeler edindiğini belirtti. Pandemi sürecinde DAÜ’nün çok hızlı bir şekilde tüm öğrencilerinin ve personelinin sağlığını ve güvenliğini korumak amacı ile karantina sürecini başlatmasının kendisini çok memnun ettiğini belirten Akbota Muratkyzy, sözlerine DAÜ’nün sağladığı maddi ve manevi desteğin unutulmayacağınıekledi. Muratkyzy, bu zorlu süreçte sağlanan gıda paketleri için de DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.

“DAÜ’nün Harika Bir Kampüsü Var”

Kazakistan yükseköğrenim kurumlarında uygulanan metotların farklı olduğunu ve DAÜ'de uygulananmetotların öğrenmeye daha da olumlu etkisi olduğunu belirten Akbota Muratkyzy,“DAÜ’yü seçtim çünkü Türkçeyi ikinci dil olarak öğreniyorum. Bu yüzden KKTC’de bulunmanın iyi bir tercih olacağını biliyordum. Kampüse ilk geldiğimde kampüsün büyüklüğü beni çok şaşırttı. Kampüsün içerisinde bulunan çok sayıda restoran ve mağaza ile bir şehirden farksız olması harika. Kazakistan'daki üniversitemiz güzel ve modern bir görünüme sahip, fakat sadece bir binadan oluşmakta. Pandemi dolayısıyla KKTC’yi çok fazla gezme imkanı bulamadık. Ancak gezdiğimiz kadarını fazlasıyla özleyeceğiz. Özellikle de sıcak havayı, çünkü Kazakistan oldukça soğuk”şeklinde devam etti.

Prof. Dr. Aktuğlu’yu Ziyaret Ettiler

DAÜ’de bir dönem geçiren ve ülkelerine dönmek için hazırlanan değişim öğrencileri, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu’yu 30 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00'te makamında ziyaret ettiler. Prof. Dr. Aktuğlu, öğrencilerden DAÜ’de yaşadıkları tecrübelerle ilgili olumlu geri dönüşler almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerine bir dünya markası olan DAÜ’yü seçtikleri için teşekkür etti ve burada aldıkları kaliteli eğitimin gelecekte kendilerine faydalı olacağının altını çizdi. Toplantının sonunda Prof. Dr. Aktuğlu, değişim öğrencilerine, burada geçirdikleri güzel zamanları hatırlamaları için DAÜ’ye özel veda hediyesi takdiminde bulundu. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.