Dikkat Çeken Araştırma: Cinsellik için ideal yaş 64-66

ABD’de yapılan bir araştırma, seks için en ideal yaşın erkeklerde 64, kadınlarda ise 66 olduğunu ortaya koydu

ABD’de yapılan bir araştırma, seks için en ideal yaşın erkeklerde 64, kadınlarda ise 66 olduğunu ortaya koydu.

Yayınlanan yeni rapora göre; kişinin cinsel yaşamı 60'lı yaşlarında zirveye ulaşıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Amerika'da yapılan anket, 5 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kadınların en iyi cinselliği 66 yaşında, erkeklerin ise 64 yaşında yaşadığı tespit edildi.

Seks terapisti Dr. Madeleine Castellanos, "Yaş aldıkça fiziksel olarak neyi sevdiğinizi biliyorsunuz" açıklamasında bulundu.