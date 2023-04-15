Dilan Çiçek Deniz Hatay’da depremzede çocuklarla buluştu

İBB Şehir Tiyatroları, Oyuncular Sendikası ve Çağdaş Drama Derneği’nin deprem bölgesinde düzenlediği etkinlikler kapsamında Hatay’a giden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çadır kentte çocuklarla bir araya geldi.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, etkinliği Twitter’da “Deprem bölgesinde sanatçılarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. İBB Şehir Tiyatroları, Oyuncular Sendikası ve Çağdaş Drama Derneği ile devam eden etkinliklerimiz kapsamında bugün de oyuncu Dilan Çiçek Deniz aramızdaydı” notuyla paylaştı.
Deniz, çocuklarla oyunlar oynayıp masal okudu.
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