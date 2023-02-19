Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Şubat 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Emre Üçtaş (Doğukent SK)

1 Maç Rıdvan Konaç (Doğukent SK)

3 Maç Mehmet Ali Avcı (Vadili TÇBSK)

1 Maç Nevzat Duran (Mesarya SK)

1 Maç Hascan Kırmaz (Yenicami AK)

1 Maç Sezer Tunç (China Bazaar GençliK Gücü TSK)

1 Maç Zeka Çocuk (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Ahmet Arıtaş (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Osman Özkalkanlı (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Ali Yusuf Yavuz (Girne Halk Evi)

1 Maç Mertcan Gürler (Lapta TBSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ebuzer Ulaş (Doğukent SK)

1 Maç Muhammed Ensar Bek (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Mertsan Çakırlı (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç Arif Pınardan (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ercan Samancıoğlu (Yenicami AK) Mehmet Göçben (Küçük Kaymaklı TSK) Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova SK) Erol Aksunlar (Cihangir GSK) Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK) Sezgin Dağ (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Hasan Çakır (Küçük Kaymaklı TSK) Ahmet Güliçli (Doğan Türk Birliği) Arda Yalın (Dörtyol SK) Arda Erek (Küçük Kaymaklı TSK) Hasan Alsakal (Binatlı YSK) Şahin Erol (Mormenekşe GBSK) Abdullah Şengül (Mesarya SK) Gökhan Altun (Yeniboğaziçi DSK) Ayberk Demir (Lapta TBSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



1) 04.02.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya SK ve Cihangir GSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında 107565 lisans numaralı Mesarya SK oyuncusu Orhan Kalaycı’nın maçın 54. dakikasında oyunun durmuş olduğu esnada kazandıkları faul atışını kullanmak maksadıyla topu rakibinden almak için rakibinin boğazını iki eliyle sıkarak rakibini yere düşürdüğü hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, Kurulumuz Mesarya SK oyuncusu Orhan Kalaycı’nın DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır ve ilgili oyuncunun DT 44/1 (a) uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 05.02.2023 tarihinde Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan Yenicami AK ve Küçük Kaymaklı TSK takımları arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakasında Küçük Kaymaklı TSK 116373 lisans numaralı oyuncusu Kaya Mülazim Kaya’nın maçın 90. dakikasında müsabaka hakeminin üzerine giderek saldırgan tavır sergilediği ve hakaret ettiği, devamla maçın bitiş düdüğüne müteakip tekrar hakemin üzerine giderek pet şişe fırlatması ve saldırgan eylemlerine devam eden hakaret ve küfür etmesi hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısıyla Kurulumuz Küçük Kaymaklı TSK oyuncusu Kaya Mülazim Kaya’nın DT 35 ve DT 41’i ihlal ettiği bulgusuna varmıştır ve ilgili oyuncunun DT 35/1/a uyarınca 2 (iki) maç ve DT 41 (1) (a) uyarınca 3 (üç) maç olmak üzere toplam 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan