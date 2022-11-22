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Disney'in yeni CEO'su kendi mirasıyla hesaplaşmak için yıllık 27 milyon dolar alacak

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Hisselerdeki keskin düşüşü tersine çevirmesi için CEO'luk görevine geri getirilen Bob Iger'ın Disney'e faturası belli oldu. 71 yaşındaki yönetici yıllık 27 milyon dolar kazanacak
Disney'in yeni CEO'su kendi mirasıyla hesaplaşmak için yıllık 27 milyon dolar alacak

Walt Disney'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, şirket 2020 yılında şirketin CEO'luğunu bırakan Bob Iger'e geri gelmesinin bedeli olarak 1 milyon dolar asıl maaş ve bu miktara eşit bir ikramiye verecek. Ayrıca her yıl hedef değeri 25 milyon dolar olan hisse senedi ödülleri alacak.

 

15 yıl boyunca Disney'i yönetti

Dünyanın en büyük eğlence şirketi olan Disney, pazar günü yaptığı açıklamada Bob Chapek'in CEO'luk görevinden ayrıldığını ve yerine Aralık 2021'de emekli olmadan önce 15 yıl boyunca şirketi yöneten Iger'in geçeceğini duyurdu.

Disney hisselerinin performansına bağlı olan bu miktar, şirketin geçmişteki bazı ödeme paketleri kadar büyük değil. Şubat 2020'de CEO olarak atanan Chapek, 2021 mali yılında toplam 32,5 milyon dolar tazminat aldı. O sırada yönetim kurulu başkanı olan Iger ise 45,9 milyon dolar almıştı.

Disney yöneticilerin ücretlerini dizginledi

Disney, kurumsal yönetim uzmanlarından düzenli olarak eleştiri aldıktan sonra son yıllarda üst düzey yöneticilerinin ücretlerini dizginlemeye çalıştı. Medya yöneticileri rutin olarak ABD'deki en yüksek maaşlı yöneticiler listesinin başında yer alıyor. Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav geçen yıl 247 milyon dolar aldı.

Ne olmuştu?

Şirket görev değişimini duyurmadan hemen önce çalışanlara gönderdiği bir e-postada Iger, işe "İnanılmaz bir şükran ve alçakgönüllülük duygusu ve itiraf etmeliyim ki biraz şaşkınlıkla" döneceğini söyledi. Pazartesi günü ve önümüzdeki haftalarda çalışanların kendisinden ve şirket liderlerinden daha fazla haber alacağını belirterek "Oldukça zorlu zamanlardayız  ancak daha önce söylediğimi duyduğunuz gibi ben iyimserim" dedi. Iger, 2005'ten 2020'ye kadar Disney'de CEO idi ve bu süre zarfında şirket PixarMarvel ve Lucasfilm'i satın aldı ve Disney+ yayın hizmetini başlattı.

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