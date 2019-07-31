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“ Doğanın Mucizesi: Anne Sütü ”

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“ Doğanın Mucizesi: Anne Sütü ”
“ Doğanın Mucizesi: Anne Sütü ”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu emzirme  oranlarının arttırılması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinin desteklenmesi amacıyla her yıl 1-7 Ağustos tarihlerinin tüm dünyada  Dünya Anne Sütü Haftası olarak kutlandığını belirttti. Söz konusu haftaya ilişkin açıklama yapan Oygucu; Dünya Anne Sütü Hareketi Birliği (WABA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF)’in bu çerçevede anne sütünün desteklenmesi, korunması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik kampanyalar ve etkinlikler düzenlediğini ifade etti.  

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu WHO ve UNICEF’in doğumdan sonraki ilk 1 saatte emzirmenin başlanmasını ve 6 aya kadar sadece anne sütü verilmesini, tamamlayıcı beslenmeye 6. aydan sonra başlanarak anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesini önerdiğini vurguladı. Oygucu, WHO verilerine göre dünya genelinde ilk 1 saat içinde emzirmeye başlanması oranı %42 iken örneğin Türkiye’de bu oran %50 olsa da, 0-5 ay arası sadece anne sütü ile beslenmenin dünya genelinde %41’e Türkiye’de ise %30’a indiğini kaydetti. Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu gene Türkiye’de 1 yaşına kadar emzirme oranının %68 (dünyada %71), 2 yaşına kadar emzirme oranının %34  (dünyada % 45) olduğunu bildirdi.

Doğum sonrası ilk 5 gün salgılanan ve halk dilinde “ağız sütü” olarak bilinen kolostrumun bağışıklık sistemini destekleyici ve minerallerden zengin olduğunu söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu,  2. haftaya kadar salgılanan geçiş sütünün miktar, laktoz, yağ ve kalori içeriği açısından daha fazla olduğunu ifade etti.  Doğumdan sonra 4. - 6. haftada ise olgun sütün salgılanmaya başlandığını belirten Oygucu; “ emzirmenin başlangıcında karbonhidrattan zengin bir süt, sonunda ise yağdan zengin bir süt üretilmektedir. Emzirme sürecinde bu değişimin ne zaman olduğunu kestirmek güçtür ancak önemli olan, bebeğin tüm gereksinimlerini sağlayabilmesi için memeyi boşaltması ve kendiliğinden memeden ayrılmasıdır. Bu durumda yağdan zengin son sütü aldığı söylenebilir “ dedi.

 “ Emzirme bebeğe olan sayısız faydasının yanında anne sağlığı için de çok önemlidir “

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu anne sütünün yağ, protein, laktoz gibi makro, A, B1, B2, B6, B12, D vitaminleri ve iyot gibi mikrobesinler yanında, büyüme faktörleri ve immünolojik faktörler gibi biyoaktif içeriğe de sahip olduğunu kaydetti. Oygucu, büyüme faktörleri sayesinde bağırsak olgunlaşmasının, enteral sinir sisteminin büyüme ve gelişmesinin, metabolizma ve vücut bileşiminin düzenlenmesinin, aneminin önlenmesinin sağlanmış  olduğunu ifade etti. Oygucu, bağışıklık sistemini destekleyen faktörler sayesinde ise bebeğin  enfeksiyonlara karşı korunduğunu belirterek ve sözlerini şöyle tamamladı: “ Tüm bunlara ek olarak doğanın mucizesi olarak tanımlanabilecek anne sütünde ayrıca çok sayıda mikroorganizma ve özellikle bifidobakteriler bulunmaktadır. Bu probiyotik bakteriler ve anne sütü içeriğindeki prebiyotik etki sayesinde oluşan flora bağırsak bütünlüğünü korumakta, zararlı mikroorganizmalar uzaklaştırılmaktadır. Dolayısıyla anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini yaşam boyu kalıcı olacak şekilde düzenler.  Son olarak unutulmamalıdır ki emzirme bebeğe olan sayısız faydasının yanında anne sağlığı için de çok önemlidir. Emzirme doğum sonrası rahmin eski haline dönmesini hızlandırarak anneyi aşırı kanamalardan ve dolayısıyla anemiden koruduğu gibi annenin hamilelik öncesi kilosuna ulaşmasını kolaylaştırır. Annede gelecekte meme, over kanseri, kalp hastalığı ve osteoporoz gelişim riskini azaltır. Emzirme anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir, bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimini destekler. “

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