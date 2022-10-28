  • BIST 3.878,98
  • Altın 981.749
  • Dolar 18.5826
  • Euro 18.4971
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Donald Trump’tan ‘Twitter artık mantıklı ellerde’ açıklaması

» »
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.
Donald Trump’tan ‘Twitter artık mantıklı ellerde’ açıklaması

Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter’ın Musk’a satılmasını değerlendirdi.

Twitter’ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, “Twitter’ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum.” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskınının ardından “baskını teşvik ettiği” gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social’ı kurmuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de kuş gribi vakaları en yüksek seviyeye ulaştı20 Ekim 2022 Perşembe 09:41
  • Seçim kampanyası için cinsel içerikli film çekti16 Ekim 2022 Pazar 22:14
  • Biden'dan Truss'a vergi eleştirisi: Söz konusu plan bir hataydı16 Ekim 2022 Pazar 20:50
  • Orta Amerika’da 6,4 büyüklüğünde deprem16 Ekim 2022 Pazar 16:25
  • ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: Maxwell, ilk kez Prens Andrew hakkında konuştu16 Ekim 2022 Pazar 15:58
  • ABD’de MİK amblemi olmayan Hellim16 Ekim 2022 Pazar 13:27
  • Trump'ın gizli belge davasında bağımsız incelemenin durdurulması talebi15 Ekim 2022 Cumartesi 21:53
  • Biden’dan genç kıza tuhaf hareket15 Ekim 2022 Cumartesi 19:55
  • Venezuela’da heyelanda ölenlerin sayısı 50’ye çıktı15 Ekim 2022 Cumartesi 13:21
  • ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması14 Ekim 2022 Cuma 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti