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“Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın sona eriyor

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Gardiyanlar Günü nedeniyle açılan “Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın sona eriyor. BRTK HD giriş salon sergi mekânında yer alan sergi bugün ve yarın son kez ziyaret edilebilecek.
“Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın sona eriyor

Mahkum, gardiyan bir hapishane hikayesini anlatan sergide, Gardiyan Hüseyin Çekirdek'e ait fotoğraflar sergileniyor.

BRTK ev sahipliğinde gerçekleşen fotoğraf sergisinde 40 yıllık mazisi olan KKTC Merkezi Cezaevi’nin, 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanıklık ediliyor.

Serginin proje sorumluluğunu Meryem Özkurt, küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, editörlüğünü Mehmet Gökyiğit üstlenmişti.

Hapishanelerde kendi içinde bir yaşam döngüsü olduğunu ifade eden Ayhatun Ateşin, “Sergiye adım attığınız an bu döngüye katılırsınız” diyor.

Hapishanede koşullar ne olursa olsun, orada bir yaşam olduğuna dikkat çeken Ateşin, şunları dile getiriyor:

“Yaşam döngüsü, insanların doğduğu andan ölene kadar süren bir zaman dilimidir aslında… Bu zaman dilimi içerisinde insanların geçirdiği bazı evreler bulunur ve bu evrelerle beraber hayat tamamlanır.”

Hapishanede hikayelerin, her gün bir diğerinin aynısı olarak başladığını ve döngü içinde sürdüğünü ifade eden Ayhatun Ateşin, “Ancak bilinmelidir ki, en kötü zamanlarda bile hapishanelerde, direnmenin ve firari düşler kurmanın yanı sıra, tutsaklar pekâlâ güzel ve üretken günlük yaşamlar kurmayı da, irili ufaklı bir dolu sevinçler yaratmayı da ağız dolusu gülmeyi de başarmışlardır” ifadelerine yer veriyor.

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