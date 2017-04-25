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Dünya Fransız başkan adayının aşkını konuşuyor

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Dünya Fransız başkan adayının aşkını konuşuyor
Dünya Fransız cumhurbaşkanı adayının aşkını konuşuyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turu geçmeyi başaran Macron ile kendisinden 25 yaş büyük eşinin ilişkisi dünya basınının gündemine oturdu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 23.7'sini alarak ipi göğüsleyen Emmanuel Macron, kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte ile olan ilişkisiyle de adından söz ettiriyor.

Macron henüz 15 yaşındayken tanışan çiftin arasındaki ilişki o dönemde sadece öğrenci-öğretmen ilişkisiydi.

O zamanlar 40 yaşında evli bir kadın olan Brigitte'in 15 yaşındaki kızı da Macron'la aynı sınıfta okuyordu.

Daha o dönemde Brigitte'e aşık olan Macron, "Ne olursa olsun, seninle evleneceğim" diyordu.

Brigitte, Paris Match'e verdiği röportajda, "Emmanuel 17 yaşındayken bana, ne yaparsan yap seninle evleneceğim diyordu. Aşk hepsini beraberinde getirdi ve beni boşanmaya kadar götürdü." dedi.

Yıllar içinde yatırımcılıktan ekonomi bakanlığına kadar yükselen Macron, gerçekten aklına koyduğunu yaptı ve 2007'de Brigitte'le evlendi.

Fakat çiftin basın karşısına çıkması uzun zaman aldı; 8 sene sonra İspanya Kralı Felipe ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Pazar akşamı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda zaferini ilan eden Macron, burada yaptığı konuşmasında defalarca eşine övgü dolu sözler sarf etti.

Konuşması sırasında eşine dönüp gülümseyen Macron, "Her zaman orada, dahası, onsuz ben olduğum kişi olamazdım" dedi.

Geçtiğimiz ay Macron, eşinin asla 'sadece arkasında olmayacağını' belirterek, destekçilerine Brigitte'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Eğer seçilirsem, hayır pardon, seçildiğimizde, o burada olacak, rolü ve yeri olacak.

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