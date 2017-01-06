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“Dünyada her şey sevgiyle düzelebilir”

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“Dünyada her şey sevgiyle düzelebilir”
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Kütüphane Müdürlüğü tarafından, “Aşk ve Şiir” konulu etkinlik düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak ve öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca akademik hayatın yanı sıra sosyal olarak da kazanım sağlamak hedeflendi. Farklı ülkelerden  bir araya gelen öğrencilerin yan flüt, gitar ve piyano eşliğinde kendi yazdıkları şiirleri okudukları etkinlikte, aşk temalı lirik danslar da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen etkinlikte şair  kimliğinin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Op. Dr. Arif Albayrak ile Televizyon Programcısı  ve Köşe Yazarı  Ayşe Tural  kendi şiirlerini öğrencilerle paylaşırken, sevginin her kötülüğü  yenebileceğine vurgu yapıldı.

“Aşkın sizin limanlarınızı terkedip, başka limanlara gitmesine izin vermeyin”

Sanatçı ile sanatın öğrencilerle buluştuğu  etkinliklerde  paylaşılan sevgi dolu notları köşe yazarlığını  yaptığı gazetede yayımladığını aktaran Ayşe Tural, bu notların kendi duygu dünyasına da katkıda  bulunduğunu belirtti. “Sizler ruhumda  çiçekler açıyorsunuz, bu sayede daha güzel aşk şiirleri yazıyorum” diyen Tural, aşkın ve sevginin hayatın mucizesi olduğunu  ifade etti. Aşk ve sevgiye sahip çıkılması gerektiğinin önemini vurgulayan Ayşe Tural, “Aşkın sizin limanlarınızı terkedip, başka limanlara gitmesine izin vermeyin.” dedi.

“Bu tür etkinlikler bilimsel eğitim kadar önemli”

Üniversitelerin düzenlediği bu tür etkinliklerin bilimsel eğitim kadar önemli olduğunu dile getiren Dr. Arif Albayrak ise, “Bir genç yetişirken sadece bilimsel doneleri almakla yetişmiyor, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da kendini yetiştirmelidir.” dedi. Albayrak, yine bu tür etkinlikler sayesinde şiir yazabilen gençlerin de keşfedildiğini aktardı. Aşkın dünyanın en derin ve en  geniş duygusu olduğunu ifade eden Arif Albayrak, şiir ve aşkın birbiriyle örtüştüğünü dile getirdi. Şiirin ana konusunun sevgi ve aşk olduğunu kaydeden Albayrak, “Bu kimi zaman bir memleket sevgisi, kimi zaman anneye ya da sevgiliye duyulan sevgidir. Bu sevginin en güzel ifade şekillerinden birisi şiirdir.” dedi.

“Dünyada her şey sevgiyle düzelebilir”

Kütüphane Müdürü ve Kütüphane Kulüp Başkanı Gülten Sala Lay ise ilk kez düzenledikleri  “Aşk ve Şiir” konulu bu etkinliğin yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlandığını belirtti. Etkinliğin  sınav öncesi öğrencileri motive etmek amacını da taşıdığını aktaran Lay, dünyada yaşanan tüm olumsuzlukların yine sevgi ile düzelebileceğine inandıklarını ve bunu öğrencilerle paylaşmak istediklerini dile getirdi. Gülten Sala Lay, etkinlikte katılımcılara sorulan “Aşk nedir?” sorusuna verilen cevapların yine Kütüphane Müdürlüğü tarafından, Kütüphane Sergisi’nde yer alacağını belirtti. 

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