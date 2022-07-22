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Ece Erken’e Hapis İsteniyor

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Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında Kerimcan Durmaz'a yönelik sözleri nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ece Erken’e Hapis İsteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, soruşturma ünlü fenomen Kerimcan Durmaz’ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.

NE DEMİŞTİ?

Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu’nun 3 Şubat 2020’de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için “Adam, adam da demiyeyim”, 27 Şubat 2020’de ise “İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz” dediği kaydedildi.

Ece Erken’in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020’de Durmaz’a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

Kerimcan Durmaz

ELEŞTİRİ DİYEREK SUÇLAMAYI REDDETTİ

İfadesi alınan Ece Erken’in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz’ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken’in ‘zincirleme şekilde alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yetkisizlik kararıyla gönderildi.

‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK’ SUÇLAMASINDAN TAKİPSİZLİK

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi. 

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