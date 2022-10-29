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Efsane müzisyen Jerry Lee Lewis yaşamını yitirdi

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"Great Balls of Fire" ve "Whole Lotta Shakin' Goin' On" gibi hit şarkılara imza atan rock and roll müziğin öncü ismi, Amerikalı şarkıcı Jerry Lee Lewis 87 yaşında hayatını kaybetti.
Efsane müzisyen Jerry Lee Lewis yaşamını yitirdi

Rock müziğin ikonik isimlerinden Jerry Lee Lewis, 87 yaşında yaşama gözlerini yumdu… Lewis’in basın ve halkla ilişkiler uzmanı tarafından yapılan açıklamada Lewis’in Mississippi’de bulunan Desoto County’deki evinde yaşamını yitirdiği ve son anlarında yanında eşi Judith’in olduğu belirtildi.

Great Balls of Fire ve Whole Lotta Shakin’ Goin’ On gibi şarkılarla akıllara kazınan Lewis’in son yıllarda sağlık durumunun kötüye gittiği de açıklandı. Lewis en son 2019 yılında kalp krizi geçirmişti.

Chuck Berry’nin gitarda yaptığını piyanoda yaparak rock müziğin 1950’lerde şekillenmesini sağlayan Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins ve Roy Orbison gibi isimlerle aynı dönemde piyasaya girmişti.

1986’da Rock ‘n’ Roll Hall of Fame’e kabul edilen ilk isim olan Lewis’in yanına tören sonrasında gelen John Lennon dizlerinin üzerine çökerek Lewis’in ayaklarını öpmüştü.

1957 yılında 13 yaşındaki kuzeni Myra ile evlenerek kamuoyundan tepki toplayan Lewis çılgın sahne şovları ile tanınıyordu.

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