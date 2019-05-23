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Efsaneye Tanıklık Edin: Terminator: Dark Fate’in İlk Fragmanı Yayınlandı

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Sarah Connor’un yeniden beyaz perdeye konuk olacağı Terminator: Dark Fate filmiyle beraber Terminator 2’den hemen sonrasına dönüş yapıyoruz.
Efsaneye Tanıklık Edin: Terminator: Dark Fate’in İlk Fragmanı Yayınlandı

Zaman yolculuğu kavramını kurgu eserlerde sık sık görüyoruz. Birileri zamanın akışına müdahale etmezse rahat etmiyor. Terminatör serisinde ise bu durumu hoş görmemiz mümkün.

1991 yılından günümüze kadar çıkan tüm Terminatör filmleri, yeni bir anlatıma yer açmak için büyükçe bir çöp torbasına koyulup çöpün dibine basıldı. Yani, Terminator 2: Judgement Day sonrasında olan bütün filmler ve bir dönem çıkan, markanın adını kirletecek kadar kötü o garip yapımlar artık hikayenin bir parçası değil. Hatta bu filmlerin çöpe gitmesi bile hikaye açısından sorun değil. Başta da dediğimiz gibi, zaman yolculuğu sonuçta.

Fragmanın özünde de bu hikaye var. Daha doğrusu bu hikayenin tam olarak nasıl gözükeceği, bu hikayenin temelini oluşturuyor.

Deadpool filminden tanıdığımız yönetmen Tim Miller’in çekeceği filmin yapımcı koltuğunda ise James Cameron var. Bu ikilinin, iyi bir senaryoyla yıllar sonra beklediğimize değecek bir Terminator filmi yapacağına şüphe yok.

Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019’da vizyona girecek. Filmin yayınlanan ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

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