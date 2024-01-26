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"Eksik Şubat” isimli şarkı ilk kez yayınlandı

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Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçirilen ve 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlara ithaf edilen “Eksik Şubat” isimli şarkı bugün(26 Ocak 2024) ilk kez Bayrak FM’de yayınlandı.
"Eksik Şubat” isimli şarkı ilk kez yayınlandı
  • Kamuoyuna ilk kez Kültür Dairesi’nin 5 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisinin açılışında sunulan “Eksik Şubat”ın klibi de 6 Şubat 2024 tarihinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun BRT1 televizyon kanalından seyirciye sunulacak

 

 

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin projesi olarak hayata geçirilen “Eksik Şubat” isimli şarkı ilk kez bugün (26 Ocak 2024) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Bayrak FM kanalından yayınlandı.

Sözleri Kültür Dairesi Müdürü ve Şair Şirin Zaimağaoğlu’na, bestesi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Müzisyen Nazım Ced’e ait olan ve Umut Albayrak tarafından seslendirilen Eksik Şubat isimli eser, kamuoyuna ilk kez, Kültür Dairesi’nin 5 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdiği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisinin açılışında sunuldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçirilen ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliğinde klip çalışması başlatılan Eksik Şubat isimli eserin, klip yönetmenliğini Prof. Dr. Fevzi Kasap ve görüntü yönetmenliğini Vasvi Kuni ve sanat yönetmenliğini de Suat Suiçmez üstlendi.

Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu’nun sözlerini depremde kaybettiğimiz öğrencileri ve meslektaşları için yazdığı, kayıt ve aranjesini Kazım Özalp’ın yaptığı Eksik Şubat isimli eserin klibi ilk kez 6 Şubat 2024 tarihinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun BRT1 ekranlarından seyirciye sunulacak.

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