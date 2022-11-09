Elon Musk'ın net değeri, 200 milyar doların altına düştü

Elon Musk'ın net değeri, salı günü yatırımcıların Tesla hisselerini 'Musk'ın Twitter ile meşgul olduğu' korkusuyla satmasıyla 200 milyar doların altına düştü .

Forbes'a göre Musk'ın net değeri şu anda 194.8 milyar dolar ve bunun büyük bir kısmı Tesla'daki yüzde 15'lik hissesinden geliyor.

Bu hisse 622 milyar dolar piyasa değerine sahip .

Şirket, nisan ayında Twitter için teklif verdiğinden bu yana piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti ve net değeri 70 milyar dolar düştü.

Yatırımcılar başlangıçta, en az 15 milyar dolarlık hisse senedini elden çıkaran Musk'ın hisse satışı konusundaki endişeleri üzerine Tesla'dan ayrıldı.

Musk, geçen ay 44 milyar dolarlık anlaşmayı 13 milyar dolarlık kredi ve 33,5 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdüyle kapattı.

Infrastructure Capital Management'tan Jay Hatfield, "Elon Musk, zamanın yüzde 100'ünü Twitter'da geçiriyor gibi görünüyor ve biliyorsunuz, daha fazla sermayeye ihtiyacı olabilir" dedi.

Aynı zamanda roket şirketi SpaceX'in de sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Musk'ın serveti, en zengin ikinci kişi olan LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'dan kabaca 40 milyar dolar daha fazla.

Tesla hisseleri öğleden sonra ticaretinde yüzde 2 düşüşle 193.7 dolara geriledi ve üst üste üçüncü seansta düştü.

Yatırımcılar Musk'ın Twitter'a olan ilgisi konusunda endişelendikçe Tesla dibe vuruyor.