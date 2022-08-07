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Elon Musk’tan babası Errol Musk’a konuşma yasağı

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Errol Musk, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla basının ilgisini çekerken oğlu Elon Musk'tan ambargo yedi.
Elon Musk’tan babası Errol Musk’a konuşma yasağı

Errol Musk, geçtiğimiz haftalarda önce üvey kızından iki çocuğu olduğunu açıklayarak gündeme gelmiş, ardından da verdiği röportajlarda oğlu Elon Musk ile ilgili sözleriyle dikkat çekmişti.

Errol Musk, üvey kızından çocukları olmasının son derece normal olduğunu, insanların amacının üremek olduğunu belirtirken spermleri için de çeşitli sperm bankası şirketlerinin talip olduğunu söylemişti. Baba Musk’ın bu açıklamalarının yankıları devam ederken bir başka röportajda da bu defa oğlu Elon Musk için ilginç açıklamalar yapmıştı.
Errol Musk, oğluyla gurur duymadığını hatta diğer oğlunu çok daha başarılı ve neşeli bulduğunu belirtirken Elon Musk’ın kilosuyla ilgili de eleştiriler de bulunmuştu.

“ARTIK LÜTFEN SESSİZ KAL”

Insider’ın haberine göre bu açıklamalardan sonra Elon Musk, babasının sessiz kalmasını istediği bir mesaj atmış. Ancak Errol Musk pek de oğlunu dinleyecek gibi görünmüyor.

Daily Mail Australia ile yaptığı yeni bir röportajda Errol Musk, Elon’la gurur duyup duymadığı sorulduğunda “hayır” yanıtını verdiğini, çünkü soruyu yanlış anladığını söyledi. Gazeteye verdiği demeçte, “Aslında sorunun gururla ilgili olduğunu fark etmedim. Daha sonra kaydı dinlediğimde fark ettim” dedi.

Errol Musk, sözlerine şu şekilde devam etti: “Herhangi bir ebeveyne oğulları ile gurur duyup duymadıklarını sorarsanız, doğdukları günden itibaren onlarla gurur duyduğunu söyler.”

Yine de Musk, üç kızının (Alexandra, Asha ve Tosca) Avustralya radyosuna yaptığı yorumlardan sonra günlerce kendisiyle konuşmadığını söyledi.

Errol Musk, verdiği yanıtlara oğlunun tepkisiyle ilgili de “Elon bunun doğru olmadığını biliyor, bu yüzden asla üzülmez. Bu tür şeylere sadece güler” dedi.

Ayrıca Errol Musk, röportajlardan sonra Elon Musk’ın kendisine bir mesaj gönderdiğini ve mesajda “Baba basın seninle oynuyor, bu yüzden lütfen sessiz ol” yazdığını da söyledi.

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