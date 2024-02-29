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Emekçi Kadınlar Kooperatifi "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlıklı panel düzenliyor

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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Emekçi Kadınlar Kooperatifi "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlıklı panel düzenliyor

 

4 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da ARUCAD kampüsünde kokteyl ile başlayacak etkinlik, saat 19.00'da konferans salonunda gerçekleşecek panelle devam edecek.

 

Panelde, "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlığı altında çeşitli konuşmacılar yer alacak. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nden Hediye Soyer, KKTC'deki Kadın Kooperatifleri konusunda bilgi aktaracak. Ayrıca, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meltem Onay, Türkiye'deki Kadın Kooperatifleri ve Ekonomik Hayata Katılımları hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Cooperatives Europe Yönetim Kurulu Üyesi ve FAO Kooperatifçilik Danışmanı Ünal Örnek, kooperatifçilik ve yerel yönetimler hakkında bilgi verecek. Panelin diğer konuşmacısı ise Girne Belediyesi Sağlık Şube Müdürü Naile Soyel olacak ve Girne Belediyesi'nin Kadın Üreticilere Desteği ve Gelecek Hedefleri konularına değinecek.

Moderatörlüğünü Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyesi avukat Aslı Murat'ın yapacağı etkinlik, kadınların ekonomik hayata katılımı ve kooperatifçilik üzerine önemli bir platform sunacak. 

 

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toplumda kadınların güçlenmesi ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, kadın emeği ve kadınların ekonomiye katılımı konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamasında, “Etkinliğin gerçekleşmesi için, panele hiçbir karşılık beklemeden ev sahipliği yapan ARUCAD’a ve ulaşım sponsoru XP Travel’e, ayrıca bizleri kırmayıp, bilgi birikimleriyle katkı koymayı kabul eden panel konuşmacılarına Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Kişi, etkinliğin topluma açık olduğunu söyleyerek ilgi duyan herkesi panele davet etti.

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