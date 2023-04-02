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EOKA için törenler düzenlendi

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EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi.
EOKA için törenler düzenlendi

EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü, her yıl olduğu gibi dün de Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve konuşmalarla anıldı. 

Alithia ve diğer gazeteler, EOKA örgütünün silahlı mücadeleye başladığı 1 Nisan 1955'in yıl dönümü sebebiyle dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen çeşitli anma törenleri ve konuşmalara geniş yer verdiler. 

Gazete, etkinlikler çerçevesinde dün ilk olarak “Apostolos Barnabas Katedrali’nde” bir anma etkinliği gerçekleştirildiğini, ardından “Filakismena Minimata” olarak bilinen EOKA’cıların mezarları başında tören düzenlendiğini belirtirken, son olarak dün akşam “Eleftheria” spor salonunda anma etkinliği düzenlendiğini yazdı. 

Habere göre törenler çerçevesinde açıklamada bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “EOKA mücadelesinin başlangıçta çok zor bir mücadele olduğunu ve hiç kimsenin bu sonuca varabileceğini tahmin etmediğini” belirterek “ancak bize yolu gösterdiler ve bizde bu yoldan gidiyoruz” şeklinde konuştu. 

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Hristodulidis, “zorluklar ve sorunlar karşı ellerinden geleni yapacaklarını ve yeni bir yaklaşım çerçevesinde AB’nin daha etkin bir rol üstlenmesi önerisini yaptıklarını” iddia ederek AB’nin “çıkmazın aşılmasını sağlayacak teşvikleri içerdiğine inandıklarını” savundu. 

Gazete, etkinlikler çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiru ve Eğitim Bakanı Atina Mihailidu’nun da konuşmalar yaptıklarını ve “ülkenin yeniden birleşmesi ve özgürlüğünü talep etmekten vaz geçmeyecekleri” ve “Kıbrıs’ın AB’nin tek bölünmüş ülkesi olarak kalamayacağı” mesajlarını vererek, EOKA mücadelesini öven sözler sarf ettiklerini aktardı. 

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