Ercan’da tuvalet kapısı üzerine düştü, bayıldı

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, Eskişehir’e tatile giderken Yeni Ercan Havaalanı’nda tuvalet kapısının üzerine düşmesinden dolayı baygınlık geçirdi.
Yaşanan olayın yakınları tarafından duyulması üzerine açıklama yapan Erşan Ummanel, olayı ve sonrası gelişmeleri şöyle aktardı:
“Eskişehir’e giderken yeni havalimanının kapısı üzerime düştü. Kadınların bağrışmalarıyla kendime geldim. Sağlıkçılar geldi. Başımda buz torbası, üstüm başım ıslak uçağa bindim. Napayım?”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.