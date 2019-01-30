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“Eşcinsel ilişki yaşadığı” gerekçesiyle belediyeden kovulan işçinin davasında karar

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Belediye, 4 kişiyi işten çıkarmıştı
“Eşcinsel ilişki yaşadığı” gerekçesiyle belediyeden kovulan işçinin davasında karar

İş Mahkemesi, birlikte çalıştıkları çöp işçisi arkadaşları M. Ş. ile eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten atılan 3 çöp kamyonu şoförü ile ilgili görülen bir davada kararını verdi. Mahkeme, R. S.’nin işe iade davasını kabul etti, sözleşmenin feshi kararını iptal etti.

Kâğıthane Belediyesi, çöp toplama işi yapan 4 işçiyi “eşcinsel ilişki yaşadıkları” gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Tazminatsız çıkarılan işçilerden ikisi işe iade davası açmıştı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İstanbul 34. İş Mahkemesinde davası görülen R. S.’nin işe iade talepli davasında karar çıktı. Bu sabah yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. R. S.’nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, “Müvekkilim R. S.’nin meydana gelen olayda etkisi yoktur. Tanık beyanları ile de durum bellidir. Davanın kabul edilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, iş sözleşmesinin feshini geçersiz kaldı. Mahkeme, R. S.’nin işe iade edilmesine karar verdi.

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