Evliliği bitiren o soruna yağ enjeksiyonlu çözüm

Uzmanlar, 12 cm’den küçük cinsel organların kısa olarak kabul edilebileceğini, karın bölgesinden alınan yağlarla 3 cm kadar uzama sağlanabildiğini söylüyor. Penis eğrilikleri ve hatalı sünnete bağlı oluşan görünüm bozukluklarının ise pek çok erkek için özgüven sorunu olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, karın bölgesinden alınan yağlarla 3 cm'ye kadar uzama sağlanabildiğini söylüyor

Fazla kilo, kasık ve göbek bölgesinde yağlanma artışı, torbada aşırı genişleme, doğumdan itibaren var olan veya daha sonra gelişen penis eğrilikleri ve hatalı sünnete bağlı oluşan görünüm bozuklukları pek çok erkek için özgüven sorunu olabiliyor. Uzmanlara göre kişisel özgüven cinsel organın görünümü ile yakından ilişkili... Bu da kişinin psikolojisinin bozulmasından tutun da evliliklerin bitmesine kadar zemin oluşturabiliyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, penis ameliyatları hakkında bilgiler verdi.

EN GÜVENİLİR YÖNTEM: KİŞİNİN KENDİ YAĞINDAN ENJEKSİYON

Doç. Dr. Umut Tuncel, “Cinsel organ uzunluğu ve estetik açıdan görünümü kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. 12-13 cm boyundaki cinsel organ normal, 12 cm’den küçükler ise kısa olarak kabul ediliyor" diyerek, ancak bu sorunun ameliyatla giderilebileceğine dikkat çekti.

Ameliyatlarda kullanılan başlıca yöntemler yağ enjeksiyonları, doku transferleri ve dolgu maddesi enjeksiyonları sayılabilir" diyen Doç. Dr. Tuncel, içlerinde en güvenilir yöntemin ise kişinin ‘kendi yağından enjeksiyon’ olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Tuncel, kişinin kendi yağından enjeksiyonun en çok uygulanan yöntem olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişinin kendi yağları ile uygulanan büyütme işlemi için genel anestezi ve hastanede yatmak gerekmeyeceği gibi, sıklıkla 1 gece hastanede tutmayı tercih ediyoruz. Yağ dokusu, alt karın bölgesinden alınmaktadır."

"CİNSELLİK 2-3 HAFTA ERTELENMELİ"

Sırf bu uygulamayla bile uzunlukta 2-3 cm kazanım sağlanabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Umut Tuncel, "Özel yöntemlerle elde edilen yağ dokusu bir inceltme işlemine tabi tutulur ve cinsel organda deri altına yaygın şekilde enjekte edilir. İşlem süresi 1-2 saat arasında değişmektedir. Bu operasyonlar sonucunda şunun da altını çizmek gerekir; verilen yağın yaklaşık yüzde 40’ı ilk 6 ayda erimektedir. Kalan kısım tutunmakla birlikte 6. ay kontrolünde yapılacak değerlendirmede bir seansa daha ihtiyaç olup olmadığı belirlenmektedir. Nadir olarak üçüncü uygulama ihtiyacı da doğabilmektedir. Burada öncelikli sebep kişinin yağ doku kalitesi, diğeri ise erken dönemde uyulması gereken bazı durumlara uyulmaması sayılabilir.

KİMLER BU AMELİYAT İÇİN UYGUN DEĞİL?

Sorunların olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği antibiyotik, ağrı kesici ve diğer ilaçlar aksatılmadan kullanılmalı, pansuman, bandaj ve özel korseler düzenli olarak uygulanmalıdır. Hasta 1 hafta kadar pansuman yaptırmalıdır. 2-3 hafta kadar da cinsel ilişkiye girmesi yasaktır. Sigara ve tütün kullanımı doku dolaşımını olumsuz etkileyerek oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda artırır.

Gevşek derisi olan, deri gerginliği azalmış olan, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kollajen doku hastalığı, damar hastalığı gibi tıbbi problemleri olan gerçek dışı istekleri olan (çok şişman hastanın ideal vücut ölçüleri beklemesi gibi) hastalar bu ameliyat için uygun değildirler" diye konuştu.

"SÜNNET HATALARI DA DÜZELTİLEBİLİR"

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mercimek ise, fazla kilo, kasık ve göbek bölgesinde yağlanma artışı, torbada aşırı genişleme, doğumdan itibaren var olan veya daha sonra gelişen penis eğrilikleri ve hatalı sünnete bağlı oluşan görünüm bozuklukları olabildiğini, bunların da ameliyatla düzeltilebileceğini vurguladı.

Ameliyat öncesi hastaların mutlaka fiziki ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Mercimek, “Yapısal bir sorunun olup olmadığı, cinsel fonksiyonların sorgulanması ilk değerlendirme için önemlidir. Hastaların yakınmalarına göre ayrıntılı testler yapılabilir. Daha sonra penis uzunluğu ve penis çapı ile ilgili düzeltme cerrahisi planlanan hastalara ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır” dedi.