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Fileleftheros: Rum yönetimi işbirliği yaptığı bölge ülkeleriyle artık kapalı kapılar ardında görüşecek

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Fileleftheros gazetesi, rum yönetimi işbirliği yaptığı bölge ülkeleriyle artık kapalı kapılar ardında görüşeceğini bildirdi.
Fileleftheros: Rum yönetimi işbirliği yaptığı bölge ülkeleriyle artık kapalı kapılar ardında görüşecek

Rum yönetiminin Mısır, İsrail, Ürdün ve Arap körfezi ülkeleriyle ilişkilerini, verim alabilmek için bir sonraki aşamaya geçirmek ve görüşmelerini kamera önünde değil kapalı kapılar ardında yapması gerektiği görüşünde olduğu bildirildi. 

Fileleftheros “Önemli Oyuncularla Savunma Diplomasisi… Bölge Ülkeleri ve Güçlü Askeri Güçlerle İşbirlikleri Kıbrıs’ın Zıhlandırılmasının Anahtarı” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile El Sisi’nin kısa süre önce Mısır’da yapılan görüşmelerinde Eylül’deki görüşmelerinin kapalı kapılar ardında olmasını istediğini, gündeminin de enerji ve ekonomi gibi, hemen sonuç verecek bazı somut konular içermesi gereğinde uzlaştığını yazdı. 

Habere göre, Hristodulidis, Mısır’ın ardından, bütün alanlardaki ikili ilişkilerini yükseltme hedefiyle İsrail’e gitmeyi planlıyor. Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs ve Hristodulidis için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerini düzeltmesinin Güney Kıbrıs’ın çıkarları aleyhine olmamasını istiyor. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu aracılığıyla şekillenen durumu tersine çevirmeye çalıştığına inanan Rum yönetiminin, Mısır’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tezlerinde hiçbir değişiklik olmadığı ve El Sisi’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili verdiği net mesajlardan dolayı Mısır ziyaretinden memnun döndüğü belirtildi. 

Gazete haberinin “Savunma Alanında Sürekli Hareketlilik” başlıklı bölümünde ise, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki askerî işbirliğinin iki eksende hareket ettiğini yazdı. 

Haberde, "Bu iki eksenin gerek Rusya, gerekse Çin’in hareketleri dikkate alındığında, Güney Kıbrıs’ın ABD için yalnız Doğu Akdeniz bağlamında değil, daha geniş ölçekte “askerî hotspot” olabilecek ve ABD’nin Güney Kıbrıs’ın Rus silah sistemlerine bağımlılığına son verebilecek olmasıdır" değerşendirmesi de yapıldı. 

Rum-Amerikan ilişkileri yeni bir boyuta geçene kadar RMMO’nun en önemli takviye kaynağı durumunda olan Fransa'nın, Güney Kıbrıs’ın hava savunmasını güçlendirmede yardımcı olduğuna işaret edilen haberde, halihazırda Fransa’dan yeni modern helikopterler alan Güney Kıbrıs'ın bu ülkeden “hava savunma şemsiyesini” güçlendirecek yeni alımlar yapmaya hazırlandığı belirtildi. 

Gazete, İsrail’in, Türkiye ile ilişkilerinin düzelmesinin Güney Kıbrıs’a savunma sistemleri satma tutumunda bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Yunanistan’ın “savunma kalkanını güçlendirmedeki ana eksen” olmasını artı hanesine yazan Rum yönetiminin, AB’nin çeşitli savunma programlarına iştirak ediyor olmalarının yakın zamana kadar sadece NATO üyelerine açık olan kapıları açtığına inandığını kaydetti.

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