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Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay Çalışanların Yeni Yılını Kutladı

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Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay Çalışanların Yeni Yılını Kutladı
Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay Çalışanların Yeni Yılını Kutladı

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, bugün sabah 07:30’dan itibaren Belediyeye ait tesisleri ve şubeleri dolaşarak çalışanların yeni yılını kutladı. Ardından Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın yeni yıl dolayısıyla düzenlediği yeni yıl partisine de katılan Başkan Dr. Süleyman Uluçay, tek tek her çalışanla tokalaştı ve yeni yılla ilgili iyi dileklerini paylaştı. Gazimağusa Belediyesine yılın son günü olan 31 Aralık ve resmi tatilin olduğu 1 Ocak Pazar günü herhangi bir acil durumda 0548 8166002 numaralı telefon aranarak veya Whatsapp ile iletişime geçilebilecek.

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Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın yeni yıl mesajı şöyle: “Hem ülkemiz hem Gazimağusamız ve hem de Belediyemiz için yeni umutlar ve dileklerle 2022 yılını geride bırakıp yeni yıla giriyoruz. Yeni göreve gelen bizler hem yeni bir görev üstlenmenin hem de yeni yıla girmenin heyecanını bir arada yaşadığımız çok özel bir yılbaşı yaşayacağız.  En büyük arzum ve dileğim; yakaladığımız bu sinerji ve ivmenin atacağımız adımlarla yeni yılda da devam etmesi ve Belediyemizde çalışanın huzur içinde olacağı ve halkımıza hizmetlerin eksiksiz ve aksamadan verilmesidir. 2023 yılı üzüleceğimiz olayların olmayacağı bir yıl olsun. Kazasız, sıkıntısız bir yeni yıl kutlaması temenni ederken, yeni yılda hem ülkemiz hem Gazimağusa için mutlu ve uğurlu bir yıl olmasını dilerim. Tatil günlerinde, herhangi bir acil durumda vatandaşlarımız bizlere ulaşabilirler. Tüm halkımıza, tüm Gazimağusa halkına sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum”

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