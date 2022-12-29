  • BIST 5.452,54
  • Altın 1090.168
  • Dolar 18.7155
  • Euro 19.9779
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Gazimağusa Belediyesinde görev devir teslim töreni yapıldı

» »
Gazimağusa Belediyesinde başkanlık görevinin devir teslim töreni bugün saat 10.00’da belediye binasında gerçekleştirildi.
Gazimağusa Belediyesinde görev devir teslim töreni yapıldı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8,5 yıl başkanlık görevinde bulunan İsmail Arter, CTP adayı olarak seçimi kazanan ve mazbatasını alan Süleyman Uluçay’a başkanlık görevini devretti.

 Meclis üyelerinin de yer aldığı devir teslim töreni Başkanlık makamında gerçekleşirken, başkanlık görevini devreden İsmail Arter ile görevi devralan Süleyman Uluçay birbirlerine karşılıklı çiçek takdiminde bulundu. 

 İsmail Arter’in belediyenin kapısında karşıladığı yeni başkan  Süleyman Uluçay burada yaptığı konuşmada, “İnşallah bundan sonra da Mağusamızın ve belediyemizin sorunları hakkında çözümler ararken mutlaka onun da görüşlerini alacağız.” diyerek, Gazimağusa halkı adına İsmail Arter’e teşekkür etti.

 İsmail Arter ise, demokrasilerde her 4 yılda bir  görevin ya yenilendiğini ya da bayrak yarışı gibi devredildiğini, 2014’ten 2022’ye kadar 8.5 yıl personel ile  Gazimağusa halkına hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle pandemi döneminde Gazimağusa'nın kahrını belediye çalışanlarının çektiğini, tarihin bunu böyle yazacağını ifade ederek, tüm personele teşekkür etti. Çalışanların bundan sonra da yeni başkan Süleyman Uluçay ile de aynı motivasyonla çalışacağından emin olduğunu ifade eden Arter, “Süleyman Bey’e yeni görevinde sizlerle beraber başarılar dilerim, Mağusamıza ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah yolunuzu açık etsin.” dedi.

 Başkanlık makamında ilk konuşmayı yapan başkan  Süleyman Uluçay, aday olduğunu açıkladığı 1,5 yıl öncesinden başlayarak İsmail Arter’in hem misafirperver hem kibar davrandığını ve kendilerine yardımcı olduğunu, İsmail Arter’in belediyedeki belgeleri incelemeleri konusunda açık davrandığını ifade ederek, “Ben şahsım adına da her zaman misafirperver ve yardımseverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Mağusa halkı zaten sizi biliyor, tanıyor benim anlatmama gerek yok, eminim insanımız da sizleri minnetle anacaktır.” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi18 Aralık 2022 Pazar 14:40
  • Yere Düşürdü Parmakları Kırıldı!15 Aralık 2022 Perşembe 14:51
  • Polisten ''Örümcek'' Operasyonu15 Aralık 2022 Perşembe 14:46
  • Mağusa’da bıçaklama: 1 ağır yaralı14 Aralık 2022 Çarşamba 09:18
  • Son Dakika! Gazimağusa'da Bıçaklama13 Aralık 2022 Salı 21:15
  • Gazimağusa'da korkutan kaza!11 Aralık 2022 Pazar 12:47
  • Haydar Mumcu hayatını kaybetti09 Aralık 2022 Cuma 11:40
  • Polisten ''Dar Sokak'' Operasyonu07 Aralık 2022 Çarşamba 15:43
  • Mağusa’ya 3 gün su verilemeyecek06 Aralık 2022 Salı 18:34
  • Gazimağusa'da Hırsızlık! 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı03 Aralık 2022 Cumartesi 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti