Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması düzenleniyor

İşte yapılan açıklama;

Bir yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığımız Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması, büyük uğraşlar sonucunda nihayet hayata geçiyor.

HASDER (Halk Sanatları Vakfı), LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi) ve UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) işbirliği ve KTHDF (Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu) katkılarıyla gerçekleştireceğimiz yarışma bu yıl Kadın ve Erkek Sirtoları dalında olacak.

Bu projenin hayata geçmesi konusunda proje paydaşlarımız LTB, yarışmayı kazananların alacağı ödülleri koyarak, UKÜ öğrencileri yarışmanın çevrimiçi dijital alt yapısını ve teknik detaylarını çözümleyerek, KTHDF ise özel ödül koyarak çok ciddi katkılarda bulundular. Hepsine de içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu yarışmayı projelendirirken öncelikle Avrupa Birliği tarafından ilan edilen 2022 Avrupa Gençlik Yılı sona ermeden, gençlere yönelik bir etkinlik düzenlemeyi hedefledik. Bu Çevrimiçi Halk Dansları Yarışmasıyla halk danslarımızda bir ilki gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz.

İkinci olarak, bu yarışmayla eskiden düğünlerin, eğlencelerin en güzel, en sevilen, en keyifle oynanan oyunlarından biri olan “Erkek ve Kadın Sirto Oyunlarımızı” genç kuşak dansçılarımız yarışarak öğrensin, geliştirsin, “usta oyuncular” arasına girsin diye hedefledik. Geçmişte olduğu gibi, geleneksel tarzda çiftler halinde bizim müziğimizle, bizim figürlerimizle ve özgür sahne düzenlemeleriyle oynayarak, bu güzel alışkanlığı, geleneği yeniden canlandırabileceğimize inanıyoruz.

Üçüncü olarak da bu güzel, keyifli yarışmayla halk dansları camiamızda iz bırakan ancak maalesef yakın zamanda kaybettiğimiz dostlarımızı, folklor emekçilerimizi da unutmamak, unutturmamak adına, isimlerine ödüller koyarak anmayı hedefledik.

Güzel bir vefa örneği olacağını düşündüğümüz bu ödülleri, şöyle belirledik:

Kadın Sirtolarını Kazananlara: Lefkoşa Türk Belediyesi Sezer Kaşer Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Sadiye Destur Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Atiye Balcı Ödülü (3,000.00TL) ve KTHDF Özel Ödülü (2,000.00TL)

Erkek Sirtolarını Kazananlara: Lefkoşa Türk Belediyesi Mustafa Serdengeçti Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi Mustafa Gökçeoğlu Ödülü (3,000.00TL), Lefkoşa Türk Belediyesi İbrahim Arap Ödülü (3,000.00TL) ve KTHDF Özel Ödülü (2,000.00TL).

Gençlerimiz KTHD Federasyonumuzun geleneksel SİRTO figürleri olarak kabul ettiği tüm erkek ve kadın figürlerini diledikleri sırada ve düzende kullanarak bu yarışmaya hazırlanabilirler, Sirto oyunlarımızdan her hangi birini, müziği 2.30 dakikayı aşmayacak şekilde oynayıp, videolarını çekerek bu yarışmaya katılabilecekler.

İleride farklı oyun türlerimizi ele alarak tekrarlamayı planladığımız bu yarışmanın jürisinin ise halkımız olmasına karar verdik. Videoları izleyen herkes beğendiği oyunculara oy vererek destekleyebilecek, onların dereceye girmelerini sağlayabilecek.

Ülkemizde ilk kez yapılacak böylesi bir yarışmada, elbette dikkatimizden kaçan, öngöremediğimiz bazı hatalarımız, eksiklerimiz olacaktır. Bunu anlayışla karşılayacağınızı umarız. Tüm eleştirileri titizlikle dikkate alacak ve sizlerle birlikte her defasında daha iyiyi, daha doğruyu bulmak için elimizden geleni yapacağız.

Genç “usta dansçılarımızın” yolu açık olsun… Tüm genç yarışmacılarımıza kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Unutmayın, bu yarışmada JÜRİ HALKIMIZDIR…

HASDER Başkanı

Kani Kanol