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Gigi Hadid Twitter hesabını sildi

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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının etkileri hala sürüyor. Son olarak dünyaca ünlü model Gigi Hadid, satın almayla birlikte yeni bir döneme giren Twitter'a tepkisini ortaya koydu.
Gigi Hadid Twitter hesabını sildi

27 yaşındaki ABD’li model Gigi Hadid, Instagram’daki 76,2 milyon takipçisine, “yeni lideri” nedeniyle Twitter hesabını “devre dışı bıraktığını” bildirdi.

“Gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor ve burası parçası olmak istediğim bir yer değil” diye yazan Hadid, Twitter’ın “artık kimse için güvenli bir yer veya zarardan çok fayda sağlayacak bir platform olmadığını” hissettiğini açıkladı.

Güzel modelin Twitter’ı terk etmeden önce 10,5 milyondan fazla takipçisi vardı.

Hadid, Twitter’ı boykot eden tek isim değil. Shonda Rhimes, Mia Farrow, Jameela Jamil, Shaun King, Amy Siskind’in başını çektiği bazı kullanıcılar, platformu boykot etmekle tehdit ettiler.

Musk’ın teknoloji şirketini 44 milyar dolara satın almasından bu yana Twitter bir milyondan fazla kullanıcıyı kaybetti. Ayrıca milyarder iş insanının, ayda 8 dolara mal olacak yeni mavi tikli onay işareti sistemi de şimdiden tepkilere yol açtı.

 

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