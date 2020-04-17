Girne Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; özellikle vatandaşla birebir zeytin masada muhatap olduğunu, belediye personeline, zabıta birimlerine, veznelerdeki tüm çalışanlara, ayrıca gıda dağıtımında görevli bulunan ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün görevlilere Sağlık Bakanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Güngördü, Yapılan bütün sonuçlar negatif çıktığını belirterek, “Yani herhangi bir personelimizin bu konuda bugün için herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Bunu da halkımızla paylaşmak istedik ve bu hizmeti size verirken hem kendimizi korumak zorundayız hem de personelimizin, vatandaşlarla temas ettiği zaman vatandaşlarımızı korumak sorumluluğu ve bilinci ile hareket etmeyi temel hedef aldık" ifadelerini kullandı.