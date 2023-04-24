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Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu turneye çıkıyor

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Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Nikolay Gogol’un yazdığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun ile turneye çıkıyor.
Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu turneye çıkıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunla turneye çıkıyor. Girne’de üç kez sahne alan ve yoğun ilgi gören oyun, bu kez ada genelinde turneye çıkarak, tiyatro severlerle buluşuyor.

Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen ve yoğun ilgi ile izlenen oyunu, Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenlerinden İsmihan Yorgancı yönetti, Ömer Dündar oynadı. Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan yaptı. Özgün müzik ve piyanoda İkra Yalçın görev alırken, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıer, dekor tasarım ve uygulamasını Cem Taşlıovalı yaptı. Sahne amirliğini, Ulaş Baran Şahin ve Yusuf Aşık üstlenirken, fotoğraf çekimlerini Batuhan Oruç, makyajı Eseli Fatma Tüney gerçekleştirdi.

OYUN KONUSU

Hikaye Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenir. Günlük formatında yazılan hikaye, baş kahraman Popriçin'in deliliğe doğru gidişini anlatır. Yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyür. Aksenti ivanoviç Popçirin'in baskıcı sistemde boyun eğmeme çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.

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TURNE PROGRAMI

29 Nisan Cumartesi, Güzelyurt Belediyesi,  Atatürk Kültür Merkezi

13 Mayıs Cumartesi, Gazi Mağusa Belediyesi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi.

16 Mayıs Salı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Erol Avgören Kültür Merkezi

20 Mayıs Cumartesi, Lefke Belediyesi, Kültür Merkezi

28 Mayıs Pazar, İskele Belediyesi, İskele Atatürk Kültür Merkezi

Tüm oyunların başlangıç saati: 20:30'dur.

Bilgi ve rezervasyon için:

0533 821 21 44

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