Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hüseyin Kanatlı'yı Anma Konseri Düzenliyor

Girne Belediyesi TSMT Hüseyin Kanatlı’yı anıyor
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 3 Mart Pazar akşamı, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda 26’ncı yıl konserini, Hüseyin Kanatlı’yı anarak gerçekleştirecek.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşecek konserin, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olduğu kaydedildi.
Aynı zamanda, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere, katılım göstermek isteyen müzikseverler Girne Belediyesi yeni hizmet binasından bilet temin edebilecek.
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