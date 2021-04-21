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Girne Belediyesi:23 Nisan’da Balkonlarda Buluşuyoruz

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Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamaya hazırlanıyor.
Girne Belediyesi:23 Nisan’da Balkonlarda Buluşuyoruz

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle evlerde kutlamaya hazırlanıyor.

 

Artan virüs vakaları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 23 Nisan 2021 günü saat 10.30-13.00 saatleri arasında süslenen araçlarla, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü çocuklara seslenecek. Girne Belediyesi Binası önünden başlayacak tur, Girne ve bağlı köylerini gezerek yeniden aynı noktada son bulacak.

 

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, (23 Nisan 2021 Cuma ) saat 10.30’da, Girne Bölgesinde yaşayan tüm çocukları yine balkonlarına çağırdı.

 

Sosyal Medya Üzerinden Etkinlik Gerçekleştirilecek

 

Geçmiş Yıllarda olduğu gibi Girne Belediyesi’nin yakın ilişkileri bulunan İzmir Karşıyaka Belediyesi ile zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik 23 Nisan 2021 Cuma günü Saat 13.30 da başlayacak. İki kardeş kentin belediye başkanlarının katılımı ile yanlarında bulunan çocuklarla söyleşi gerçekleştirileceği bilgisi de verildi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edilen ve dünya barışına önemli katkı sağlayan bir gün olduğunu ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ ilkesiyle hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

 

Güngördü, bugünde, tüm kısıtlamalara rağmen etkinliklerin ara verilmeden evlerde kutlanmasının birlik ve beraberliğe önemli katkılarda bulunacağını belirterek, çocukların evlerinde balkonlardan katılımıyla neşe ve coşku içinde kutlanacak 23 Nisan için tüm ailelere ve çocuklara seslenerek, onların bu anlamlı günü kesintiye uğratmadan kutlamaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

 

Güngördü, “Bayraklarla, balonlarla balkonlarda yine çocuklarımız bir araya gelecek ve kendilerine armağan edilen bu güne her zaman olduğu gibi sahip çıkacaklardır. Bizler de elimizden geldiğince hazırladığımız aracımızla sokaklarından geçerek onlara bu anlamlı günde sürpriz yapacağız. Sağlık ve huzur dolu günler dilerim” dedi.

 

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