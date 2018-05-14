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Girne Boğaz'da korkutan kaza! Beton mikseri devrildi...

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Girne Boğaz'da korkutan kaza! Beton mikseri devrildi...
Girne Boğaz'da korkutan kaza! Beton mikseri devrildi...

Kuzey Kıbrıs'ta trafikte kazalar bir türlü bitmek bilmiyor.

Girne -Lefkoşa yolunda yol yapım çalışmaları bir süredir devam ediyor.

Girne Boğazı piknik alanı mevkiinde bir beton mikseri devrildi.

Kazanın çalışma yapılan trafiğe kapalı yolda gerçekleşmesi büyük bir faciayı önledi.

MK 439 plakalı beton mikseri çalışma yapılan ve trafiğe kapalı olan yolda ilerlerken devrilerek durdu.

Alınan bilgiye göre araç sürücüsünün polise verdiği ifadesinde kamyonun freninin patladığı ve büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için direksiyonu kırarak devrildiği öğrenildi.

Büyük bir facianın eşeğinden dönüldüğü kazada ise beton mikserinin trafiğe kapalı yolda ne işinin olduğu ise soru işaretlerine sebep oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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