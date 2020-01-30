Girne Müzesi’nde ilk sergi yarın düzenleniyor

Girne Müzesi, “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temasıyla “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak.
Girne Belediyesi tarafından restore edilerek kent müzesine dönüştürülecek Girne Müzesi ilk etkinliğini “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temasıyla yapıyor. Başlangıç isimli karma sergi, 31 Ocak Cuma günü saat 18:30’da ziyarete açılacak. Karma sergide; Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim isimli sanatçıların eserleri yer alacak. Sergi, 31 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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