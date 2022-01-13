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Girne Üniversitesi İle Ankara Üniversitesi İşbirliği Protokolüne İmza Attı

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Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu İle Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İki Üniversite Arasında Kurumsal İşbirliği İçin Hazırlanan Protokole Törenle İmza Attı
Girne Üniversitesi İle Ankara Üniversitesi İşbirliği Protokolüne İmza Attı

Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarda iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Protokolü, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Girne Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törenle imzaladı.

Törende, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Rektör Danışmanı Ümmet Artuç, ve Protokol Müdürü Neriman Kantarcı eşlik ederken Girne Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner ve Genel Sekreter Fehmi Tokay hazır bulundu.

İmzalanan protokol, iki üniversite arasındaki işbirliğini özendirmek, ilişkileri desteklemek, geliştirmek ve bu kapsamda gerektiğinde öğretim üyesi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Protokol, araştırmacı ve bilimsel yayın değişiminden ortak araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

İş birliği protokolünü üniversiteleri adına imzalayan Prof. Dr. Salihoğlu ve Prof. Dr. Ünüvar, törende birer konuşma da yaptı.

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Prof. Dr. İlkay Salihoğlu : “Ankara Üniversitesi’ne bugüne kadar verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. ”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü üniversitelerinden Ankara Üniversitesi'nin rektörünü ve yetkililerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek başladı. Ankara Üniversitesi’nin, Girne Üniversitesi’ne kuruluşundan bu yana diş hekimliği, hukuk ve fen edebiyat gibi farklı alanlarda katkıda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Salihoğlu, bu katkıların süreceğine olan inancını dile getirdi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin 2016’da kardeş kurum Yakın Doğu Üniversitesi’nin Denizcilik Fakültesi’ni devralması ile çıktığı yola, bugün toplam 14 fakülte, 7 yüksekokul ve 3 enstitü ile devam ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta bünyesinde Denizcilik ve Havacılık ve Uzay Bilimleri fakülteleri bulunan tek üniversite olduklarını ifade eden Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, her iki alanda simülatörle de desteklenen bir eğitim verdiklerini vurguladı.

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültelerinin bu sene ilk mezunlarını vereceğini de dile getiren Prof. Dr. Salihoğlu, üniversite olarak bilimsel yayın ve araştırma yapılmasına da önem verdiklerini ve bunu teşvik ettiklerini söyledi.

Girne Üniversitesi’nin bugün yüzde 35’i uluslararası olmak üzere toplam 3900 öğrenci ve 300 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretime devam ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, faaliyetlerini yürütürken başka üniversitelerle de işbirliğine önem verdiklerini hatırlatarak Ankara Üniversitesi’ne, imzalanan protokol için teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “Biri genç ve ufku açık diğeri kıdemli iki üniversitenin işbirliğini son derece önemli buluyoruz.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise öncelikli olarak kendilerini davet ettikleri ve ağırladıkları için Girne Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. Girne Üniversitesi’nin kısa sürede büyüdüğünü, sunduğu gelişime açık alanlarda eğitim imkanı ile ufku açık bir kurum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünüvar, bu yıl 76’ıncı yaşını kutlayan, 72 bin öğrenci ve 3 bin beş yüz akademik personele sahip Ankara Üniversitesi’nin ise köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Ünüvar, Girne Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin örtüşen ortak alanları olduğunun altını çizdi.

Bağımsız ve giderek güçlenen bir devlet olduğu kadar kendilerinin bir parçası gibi de gördükleri KKTC’yi çok önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ünüvar, adadaki üniversitelerin hem Türkiye hem de dünyadaki farklı eğitim kurumları ile kurduğu ilişkilerden, giderek büyümesinden ve gelişmesinden çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, KKTC’deki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendilerine yönelik bir yatırım olarak gördüklerini söyleyerek, başlangıç yapmak kadar bu iş birliğini sürdürmenin önemine vurgu yaparak de sürekli çaba isteyen bir süreç olduğunu hatırlatarak sözlerini tamamladı.

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