  • BIST 1.380,950
  • Altın 503,47
  • Dolar 8,8800
  • Euro 10,2550
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini büyük bir heyecanla giydi

» »
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2021-2022 akademik yılında katılan yeni öğrenciler beyaz önlüklerini törenle giydi
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini büyük bir heyecanla giydi

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. COVİD-19 tedbirleri sebebiyle iki aşamalı olarak düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, genel sekreter, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, başhekimler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Önlüklerini giyen 78 öğrenci, Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın öncülüğünde toplu olarak ant içti. Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından verilen “Bilimin Metodolojisi - Bağlantısal Bütünsellik” konulu ilk ders ise öğrenciler ve konuklar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Geleceğin doktorlarının ilk kez beyaz önlük giydiği törende, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Hayallerini gerçekleştirmek üzere Tıp Fakültemize giren öğrencilerimizi, seçkin akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadrodan aldıkları eğitimle donanımlı hekimler olarak mezun edeceğiz.”

Konuşmasına, büyük bir emek ve çabanın sonucunda Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencileri tebrik ederek başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Hayallerini gerçekleştirmek üzere Tıp Fakültemize giren öğrencilerimizi, seçkin akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadrodan aldıkları eğitimle donanımlı hekimler olarak mezun edeceğiz” ifadesini kullandı.

Girne Üniversitesi’nin COVİD-19 sürecinde büyümeyi sürdürerek bünyesine Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve Büyük Kütüphane’yi eklediğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, Günsel Ailesi’nin Girne Üniversitesi’ne verdiği sürekli desteğin önemine işaret ederek şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Salihoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın bir yazısında “Tıp Fakültesinden mezun olduğunuzda doktor olursunuz ancak işinizle para ilişkisini bitirdiğinizde ise hekim olursunuz” dediğini vurgulayarak, öğrencilerin bu özel törenle ile ilk adımı attıkları hekimlik mesleğinin toplumsal öneminin altını çizdi.

girne-univesitesi-beyaz-onluk-giyme-toreni-(4).jpg

Prof. Dr. Rüveyde Bundak: “Tam donanımlı altyapı imkanlarıyla kaliteli ve eksiksiz bir eğitim veriyoruz.”

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak ise 2016'da Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte ilk tıp fakültesi öğrencilerini almaya başladıklarını söyledi. Tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile eğitim ve sağlık hizmetini paralel olarak verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bundak, “Tıp fakültemizde aldıkları teorik eğitimi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemiz’de temel bilimler, anatomi biyokimya, mikrobiyoloji ve histoloji laboratuvarlarını da kapsayan tam donanımlı altyapı imkanlarıyla tecrübeye dönüştüren öğrencilerimizi geleceğin hekimleri olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak, beyaz önlüğün “saflık ve temizlik” anlamına değinerek, hekim adaylarına bu önlüğün getirdiği sorumluluğu meslek hayatları boyunca unutmamalarını ve etik değerlere saygı duymalarını öğütledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:22
  • “2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…14 Mayıs 2021 Cuma 14:42
  • “2021 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na Başvurular Devam Ediyor…14 Mayıs 2021 Cuma 12:02
  • Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun Temeli, 23 Nisan Coşkusuyla Atıldı23 Nisan 2021 Cuma 17:20
  • Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda 18 Üniversite Arasında Dördüncü Oldu.20 Nisan 2021 Salı 10:58
  • Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 500 Bin Kitap ve 650 Milyon Elektronik Kaynak ile Bölge Halkının Hizmetinde30 Mart 2021 Salı 15:25
  • Girne Üniversitesi Öğrencileri Üniversiteler Arası Hassas İniş Yarışmasında KKTC’yi Temsil Edecek22 Mart 2021 Pazartesi 14:12
  • Türkiye'nin Sayılı Kardiyologlarından Prof. Dr. İlker Gül, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Göreve Başladı16 Mart 2021 Salı 14:31
  • Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne Kayıtlar Devam Ediyor...15 Mart 2021 Pazartesi 15:56
  • Girne Üniversitesi Gebelikte Kan Uyuşmazlığını 10 Dakikada Saptayan Test Kiti Geliştirerek Patentini Aldı.02 Mart 2021 Salı 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti