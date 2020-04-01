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Girne'de Belediyenin Yardımlarla Hazırladığı Paketler Yabancılara Dağıtılıyor

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Girne'de Belediyenin Yardımlarla Hazırladığı Paketler Yabancılara Dağıtılıyor
Girne'de Belediyenin Yardımlarla Hazırladığı Paketler Yabancılara Dağıtılıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, iş insanlarının yardımları da sürüyor.

İhtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları, ihtiyaç duyan aileler için yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nidai Güngördü, "Bu zorlu süreçte yardımlaşma konusunun ne kadar önemli olduğunu daha önce de izah etmeye çalışmıştık. Çalışmalarımız doğrultusunda yardımlaşma konusunda bugüne kadar çok iyi bir noktaya gelmiş bulunmaktayız ve iyiye gitmekteyiz. Bugün de bölgemizde yaşayan duyarlı bir iş insanı olan Aqua Royal Construction Management Ltd. sahipleri Alexia Jolibois ve Nicolas Jolibois,  bölgemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşları ve öğrenciler için gıda paketi hazırladı” dedi.

Belediye'nin yardımlarla hazırladığı gıda paketleri Girne Belediyesi otoparkında belli bir düzen içinde öğrencilere ve yabancı ülke vatandaşlarına dağıtıldı.

Kısmi sokağa çıkma yasağı süresinin uzatılmasıyla ihtiyaçlı insanların sayısının da günden güne arttığına dikkat çeken Güngördü, yardım yapabilecek tüm duyarlı iş insanlarına yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen kişiler 0533 871 2929-0533 870 2010 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.

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