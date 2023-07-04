Girne’de bugün elektrik kesintisi yapılacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne’de bugün bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten açıklamaya göre, şebeke çalışmalarından dolayı; “Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi” bölgelerine 09.00 ila 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.