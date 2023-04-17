Girne’de göçmen kaçakçılığı!

Girne Limanı’ndan 10 Nisan tarihinde ülkeye giriş yapan zanlı Halil Salman’ın, Suriye uyruklu iki şahsı ülkeye gizli bir şekilde sokmaya çalıştığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Limanı’ndan TIR araç ile ülkeye kaçak göçmen sokan Halil Salman ile iki Suriyeli şahıs tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Halil Salman’ın 10 Nisan 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında kullanımındaki TIR araç ile Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada TIR’a gizlenmiş Suriye uyruklu iki şahsın tespit edildiğini kaydetti.

Polis, gümrük memurları tarafından tespit edilen mültecilerle ilgili bilginin kendilerine iletilmesi üzerinde TIR şoförü Salman ile göçmenlerin gözaltına alındığını açıkladı.

“3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA ÜLKEYE SOKMAYA ÇALIŞTI”

Polis, sorgulanan zanlılardan Salman’ın mültecileri 3 bin dolar karşılığında Türkiye’den aracına alıp ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, Suriyeli göçmenlerin ise ifadelerinde amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu, Avrupa ülkesinde çalışıp daha çok para kazanmak ve daha iyi yaşamak için Türkiye’den kaçtıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, Suriyeli şahısların göçmenlerin oturum izni yerine geçen Türkiye’nin beyaz kimliğine sahip olduklarını açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarının emare alındığını, KKTC’de kimlerle bağlantıya geçtiklerinin araştırılacağını ifade etti.

Polis memuru, telefonların DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların araştırmaların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Salman’ı 45, Suriyeli iki mülteciyi ise 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.